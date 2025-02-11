مواصفات هاتف Oppo Find N5 المنتظر

تستعد Oppo لإطلاق هاتفها الجديد الذي يتوقع أن يكون من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي وأكثرها تميزا.



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وشاشته الأساسية المرنة ستكون من نوع Foldable LTPO3 OLED، مقاسها 8.12 بوصة، دقة عرضها (2268/2440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision، أما شاشاته الخارجية فتأيي بمقاس 6.6 بوصة. وتشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8، وستكون سماكة الهيكل نحو 4 ملم فقط.وشاشته الأساسية المرنة ستكون من نوع Foldable LTPO3 OLED، مقاسها 8.12 بوصة، دقة عرضها (2268/2440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision، أما شاشاته الخارجية فتأيي بمقاس 6.6 بوصة.

ويعمل الجهاز بنظام Android 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 256/512 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4k بمعدل 60 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.



زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم)