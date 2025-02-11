Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لماذا رفض إيلون ماسك شراء منصة تيك توك؟

Lebanon 24
11-02-2025 | 15:15
A-
A+

Doc-P-1319136-638749091503748996.jpg
Doc-P-1319136-638749091503748996.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فى ظل الجدل الدائر حول مستقبل تيك توك فى الولايات المتحدة، خرج الملياردير الأمريكى إيلون ماسك لينفى أى نية للاستحواذ على المنصة الصينية الشهيرة، خلال اجتماع افتراضى فى قمة WELT الاقتصادية، أكد ماسك أنه لم يقدم عرضًا لشراء تيك توك وليس لديه أى خطط بشأنه.
Advertisement

جاء ذلك فى مقطع فيديو نشرته مجموعة WELT الإعلامية الألمانية، حيث قال ماسك بوضوح: "لم أقدّم عرضا لشراء تيك توك، وليس لدى أى خطط لما سأفعله بها أن كنت مالكها."

كان من المقرر أن يتم حظر تيك توك فى الولايات المتحدة يوم 20 يناير بسبب مخاوف أمنية تتعلق بملكية الشركة الصينية "بايت دانس"، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب منح التطبيق فرصة أخيرة عندما وقع قرارًا يسمح له بفترة سماح مدتها 75 يومًا للبحث عن مستثمر غير صينى يستحوذ عليه.

هذا القرار أتاح لتيك توك وقتًا إضافيًا لإيجاد حل يضمن استمراره فى السوق الأمريكى، لكن الشركة الأم بايت دانس أكدت أنها لا تخطط لبيع التطبيق حتى الآن، على الرغم من وجود مستثمرين مهتمين بالشراء.

على الرغم من رفض ماسك لفكرة الشراء، فإن هناك عددًا من الأسماء البارزة التى أبدت اهتمامها بامتلاك تيك توك، من بين هؤلاء جيمى دونالدسون، المعروف باسم MrBeast، والذى أعلن فى يناير أنه يفكر جديًا فى شراء التطبيق.

كذلك، أبدى كيفن أوليرى، نجم برنامج Shark Tank، اهتمامه بالاستثمار فى المنصة، إلى جانب فرانك مكورت، المالك السابق لفريق لوس أنجلوس دودجرز، الذى يبحث عن فرص لدخول سوق التواصل الاجتماعي.

لماذا لا يريد ماسك شراء تيك توك؟
رغم أن ماسك كان من الأسماء المطروحة كمرشح محتمل للاستحواذ على تيك توك، فإنه أوضح أن الاستحواذ على الشركات ليس جزءًا من استراتيجيته الاستثمارية المعتادة.

وأوضح فى حديثه أنه لم يشتر تويتر "X حاليا" بدافع اقتصادى بحت، بل لأنه رأى ضرورة للحفاظ على حرية التعبير فى أمريكا، وهو الدافع الذى لا يرى أنه ينطبق على تيك توك.

وأضاف ماسك: "لا أستحوذ على الشركات لأسباب اقتصادية فقط، من غير الواضح لى ما هو الهدف من شراء تيك توك بخلاف الجانب المالي."

ويقدر المحللون أن أصول تيك توك فى الولايات المتحدة، باستثناء خوارزميته، تتراوح قيمتها بين 40 و50 مليار دولار، وفقًا لتقديرات محلل Wedbush Securities دان إيفز.

ماسك أشار إلى أن أى استحواذ على تيك توك يجب أن يبدأ بتقييم مدى فائدة أو ضرر الخوارزمية، مشددا على أن قيمتها قد تكون أكبر بكثير مما يظهر فى التقديرات المالية الأولية. (اليوم السابع)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:30 | 2025-02-11
10:27 | 2025-02-11
09:09 | 2025-02-11
08:00 | 2025-02-11
07:00 | 2025-02-11
04:53 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24