لماذا رفض إيلون ماسك شراء منصة تيك توك؟

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فى ظل الجدل الدائر حول مستقبل تيك توك فى الولايات المتحدة، خرج الملياردير الأمريكى إيلون ماسك لينفى أى نية للاستحواذ على المنصة الصينية الشهيرة، خلال اجتماع افتراضى فى قمة WELT الاقتصادية، أكد ماسك أنه لم يقدم عرضًا لشراء تيك توك وليس لديه أى خطط بشأنه.جاء ذلك فى مقطع فيديو نشرته مجموعة WELT الإعلامية الألمانية، حيث قال ماسك بوضوح: "لم أقدّم عرضا لشراء تيك توك، وليس لدى أى خطط لما سأفعله بها أن كنت مالكها."كان من المقرر أن يتم حظر تيك توك فى الولايات المتحدة يوم 20 يناير بسبب مخاوف أمنية تتعلق بملكية الشركة الصينية "بايت دانس"، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب منح التطبيق فرصة أخيرة عندما وقع قرارًا يسمح له بفترة سماح مدتها 75 يومًا للبحث عن مستثمر غير صينى يستحوذ عليه.هذا القرار أتاح لتيك توك وقتًا إضافيًا لإيجاد حل يضمن استمراره فى السوق الأمريكى، لكن الشركة الأم بايت دانس أكدت أنها لا تخطط لبيع التطبيق حتى الآن، على الرغم من وجود مستثمرين مهتمين بالشراء.على الرغم من رفض ماسك لفكرة الشراء، فإن هناك عددًا من الأسماء البارزة التى أبدت اهتمامها بامتلاك تيك توك، من بين هؤلاء جيمى دونالدسون، المعروف باسم MrBeast، والذى أعلن فى يناير أنه يفكر جديًا فى شراء التطبيق.كذلك، أبدى كيفن أوليرى، نجم برنامج Shark Tank، اهتمامه بالاستثمار فى المنصة، إلى جانب فرانك مكورت، المالك السابق لفريق لوس أنجلوس دودجرز، الذى يبحث عن فرص لدخول سوق التواصل الاجتماعي.لماذا لا يريد ماسك شراء تيك توك؟رغم أن ماسك كان من الأسماء المطروحة كمرشح محتمل للاستحواذ على تيك توك، فإنه أوضح أن الاستحواذ على الشركات ليس جزءًا من استراتيجيته الاستثمارية المعتادة.وأوضح فى حديثه أنه لم يشتر تويتر "X حاليا" بدافع اقتصادى بحت، بل لأنه رأى ضرورة للحفاظ على حرية التعبير فى أمريكا، وهو الدافع الذى لا يرى أنه ينطبق على تيك توك.وأضاف ماسك: "لا أستحوذ على الشركات لأسباب اقتصادية فقط، من غير الواضح لى ما هو الهدف من شراء تيك توك بخلاف الجانب المالي."ويقدر المحللون أن أصول تيك توك فى الولايات المتحدة، باستثناء خوارزميته، تتراوح قيمتها بين 40 و50 مليار دولار، وفقًا لتقديرات محلل Wedbush Securities دان إيفز.ماسك أشار إلى أن أى استحواذ على تيك توك يجب أن يبدأ بتقييم مدى فائدة أو ضرر الخوارزمية، مشددا على أن قيمتها قد تكون أكبر بكثير مما يظهر فى التقديرات المالية الأولية. (اليوم السابع)