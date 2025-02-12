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تكنولوجيا وعلوم
طريقة مبتكرة للبحث عن الكائنات الفضائية!
Lebanon 24
12-02-2025
|
01:46
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قام العلماء من معهد "البحث عن الحياة خارج الأرض" الأمريكي بالتنبؤ في كيفية اكتشاف علامات النشاط البشري على كوكبنا من قبل كائنات فضائية تعيش على كوكب يشبه كوكبنا.
ودرس الباحثون ما يُعرف بـ"الإشارات التقنية" (technosignatures)، وهي علامات تدل على وجود حياة عاقلة ذات تطور تقني. ويمكن أن تتضمن هذه الإشارات موجات الراديو، والضوء الصناعي، وانبعاثات الملوثات مثل ثاني أكسيد النيتروجين.
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يذكر أن مرصد العوالم الصالحة للعيش (HWO) هو مشروع تابع لوكالة "ناسا" يهدف إلى البحث عن علامات الحياة على الكواكب الخارجية المشابهة للأرض. وفقا للحسابات، يمكن لتقنياتهم اكتشاف انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين من مسافة تصل إلى 5.7 سنة ضوئية. ومع ذلك، فإن أكثر الإشارات التقنية وضوحا هي إشارات الراديو القوية، التي يمكن اكتشافها من مسافة تصل إلى 12000 سنة ضوئية.
وقالت صوفيا شيخ رئيسة معهد "البحث عن الحياة خارج الأرض" الأمريكي: "كيف تبدو الأرض بالنسبة لبقية المجرة؟ - تساعدنا دراسة كوكبنا من هذه الزاوية على فهم الآثار التي نتركها في الفضاء وكيف يمكن ملاحظتها".
ومن الناحية النظرية، فكلما كانت الحضارة الفضائية أقرب، كلما زادت الإشارات التقنية التي يمكن ملاحظتها. وعلى سبيل المثال، يمكن للأقمار الصناعية والليزر والآثار الحرارية والضوء المنبعث من المدن أن تكون أيضا إشارات تدل على النشاط البشري.
وكما يؤكد الباحثون فإن البحث عن الحضارات الفضائية يجب أن يأخذ في الاعتبار تنوع التقنيات المحتملة، وليس فقط تلك المشابهة لتقنياتنا. قد تكون تقنياتنا ببساطة غير كافية لإصدار إشارات قوية بما يكفي لاكتشافها. (روسيا اليوم)
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