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تكنولوجيا وعلوم

الكشف رسميًا عن هاتف "HMD Aura²"

Lebanon 24
12-02-2025 | 06:41
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أعلنت شركة HMD هاتفها الاقتصادي الجديد HMD Aura²، الذي يعمل بنظام Android 14 Go، ويقدّم بعض التحسينات الملحوظة مقارنةً بسابقه Aura.

ويتميز الهاتف بشاشة قياسها 6.52 إنشات بدقة قدرها HD، مع معدل تحديث قدره 60 هرتزًا وسطوع أقصى يبلغ 460 شمعة، ويعمل الهاتف بمعالج Unisoc 9863A المتواضع الأداء مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قدرها 256 جيغابايت، ويمكن زيادة الذاكرة العشوائية افتراضيًا عبر النظام.
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ويأتي هاتف HMD Aura² ببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تزعم الشركة أنها تدوم طويلًا، مع دعم الشحن بقوة قدرها 10 واط عبر منفذ USB-C، كما يوفر الهاتف مستشعر بصمة جانبيًا لتعزيز الأمان، إلى جانب ميزة فتح القفل عبر تعرّف الوجه، ويدعم الهاتف تصنيف IP52/IP54 لمقاومة رذاذ الماء.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميغابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميغابكسل، مع بعض أوضاع التصوير المُخصصة، مثل الوضع الليلي والوضع الاحترافي والتصوير البطيء.

ويدعم الهاتف البلوتوث 5.2، وموجات الراديو FM، ويضم منفذ السماعات 3.5 ملم، وتعد HMD بتقديم تحديثات أمنية ربع سنوية لمدة قدرها عامان، مما يجعله خيارًا موثوقًا لمن يبحثون عن هاتف بسيط يدوم لبعض الوقت.

ومن المنتظر طرح الهاتف في الأسواق بسعر قدره 100 دولارٍ أمريكي بدايةً من شهر مارس المقبل، علمًا بأن الهاتف يتوفر بلونين، هما الأزرق والأسود. (البوابة العربية للأخبار التقنية).
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