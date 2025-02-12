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تكنولوجيا وعلوم
كم ستدفع إذا تحطمت شاشة "Galaxy S25"؟ سامسونغ تكشف الأرقام
Lebanon 24
12-02-2025
|
10:45
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أصبحت هواتف Galaxy S25 من "سامسونغ" متاحة على أرفف المتاجر منذ أيام قليلة، ونشرت الشركة تكاليف إصلاح الشاشة عبر موقعها الإلكتروني والذي يعتبر مساويا للطرازات السابقة للهاتف.
وبحسب تكلفة الإصلاح التي نشرتها شركة سامسونغ على موقعها، تبلغ تكلفة إصلاح شاشة هاتف Galaxy S25 Ultra نحو 259 دولارًا، و199 دولارًا لجهاز Galaxy S25 Plus، و174 دولارًا لطراز S25.
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على النقيض من ذلك، تتقاضى شركة سامسونغ 99 دولارًا فقط لإصلاح شاشة Galaxy S24 FE وS23 FE.
ومع ذلك، تم تجهيز هواتف Galaxy S25 بزجاج حماية متين للشاشات.
ويوفر الطرازان الاساسيين طبقة حماية من Plus Gorilla Glass Victus 2، بينما يحتوي جهاز Ultra على Gorilla Armor 2.
تم اختبار طبقة الحماية Plus Gorilla Glass Victus 2 لتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين (~6.5 قدم) على أسطح تشبه الأسفلت، والسقوط من ارتفاع يصل إلى متر (~3.2 قدم) على أسطح "تشبه" الخرسانة.
وفي الوقت نفسه، تم اختبار Gorilla Armor 2 لتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 2.2 متر (7.2 قدم) على أسطح تشبه الخرسانة.
يحتوي الزجاج الواقي لجهاز Galaxy S25 Ultra أيضًا على تقنية مضادة للوهج لتقليل الانعكاسات. (العربية)
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