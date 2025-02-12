هل الذكاء الاصطناعي يزيد من غباء الإنسان؟

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نشر باحثون من مايكروسوفت وجامعة كارنيجي ميلون، مؤخرًا دراسة تبحث في كيفية تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل على مهارات التفكير النقدي، وجاء في البحث أن "التقنيات المستخدمة بشكل غير صحيح يمكن أن تؤدي إلى تدهور القدرات المعرفية التي يجب الحفاظ عليها".وأشارت الدراسة إلى أن عندما يعتمد الأشخاص على الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل، فإن جهودهم تتحول نحو التحقق من أن استجابة الذكاء الاصطناعي جيدة بما يكفي للاستخدام، بدلاً من استخدام مهارات التفكير النقدي العليا مثل إنشاء المعلومات وتقييمها وتحليلها.وتقول الدراسة إنه إذا لم يتدخل البشر إلا عندما تكون استجابات الذكاء الاصطناعي غير كافية، فسيُحرم العمال من "الفرص الروتينية لممارسة حكمهم وتقوية عضلاتهم الإدراكية، مما يتركهم ضامرين وغير مستعدين عند ظهور الاستثناءات"، بمعنى آخر، عندما نعتمد كثيرًا على الذكاء الاصطناعي حتى يتمكن من التفكير نيابةً عنا، فإننا نصبح أسوأ في حل المشكلات بأنفسنا عندما يفشل الذكاء الاصطناعي.وقد أجريت هذه الدراسة، على 319 عينة من الأفراد أبلغوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا في العمل، بعدما طُلب من المشاركين مشاركة ثلاثة أمثلة حول كيفية استخدامهم للذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل، والتي تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية: الإبداع والمعلومات و والتحقق من المعلومات، و بعد ذلك، تم سؤالهم عما إذا كانوا يمارسون مهارات التفكير النقدي عند القيام بالمهمة، وما إذا كان استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعلهم يبذلون جهدًا أكثر أو أقل للتفكير النقدي.وأفاد حوالي 36% من المشاركين أنهم استخدموا مهارات التفكير النقدي للتخفيف من النتائج السلبية المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.وجاء في البحث أن الأضرار المحتملة لاستجابات GenAI يمكن أن تحفز التفكير النقدي، ولكن فقط إذا كان المستخدم على دراية بمثل هذه الأضرار.و وجدت الدراسة، أن المشاركين الذين أبلغوا عن ثقتهم في الذكاء الاصطناعي استخدموا جهدًا أقل في التفكير النقدي من أولئك الذين أفادوا عن ثقتهم في قدراتهم الخاصة .في حين أن الباحثين يتجنبون القول بأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تجعلك أكثر غباءً، إلا أن الدراسة تظهر أن الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يضعف قدرتنا على حل المشكلات بشكل مستقل.