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تكنولوجيا وعلوم

أبل تستعد لإطلاق iPad 11 بتحديثات طفيفة

Lebanon 24
12-02-2025 | 15:30
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بعد انتظار طويل، تستعد شركة آبل للكشف عن جهاز iPad 11 خلال الأشهر المقبلة، ليكون أول تحديث لسلسلة الآيباد الأساسية منذ أكتوبر 2022.

ورغم مرور أكثر من عامين على الجيل السابق، تشير التسريبات إلى أن التحديث الجديد سيكون محدودًا، مع تحسينات رئيسية تركز على الأداء الداخلي.
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التغيير الأبرز في iPad 11 سيكون في المعالج، حيث تشير التقارير إلى أن آبل ستنتقل من شريحة A14 Bionic المستخدمة في iPad 10 إلى A17 Pro، وهو نفس المعالج الموجود في iPhone 15 Pro.

ومن المتوقع أن يكون المعالج الجديد أسرع بنحو 40% من سابقه، مما يتيح تجربة أكثر سلاسة في المهام المتعددة والألعاب والأداء العام للجهاز.

كما أن هذه الترقية ستجعل iPad 11 متوافقًا مع تقنيات الذكاء الاصطناعى الخاصة بآبل (Apple Intelligence)، والتى تشمل ميزات مثل Genmoji و Image Playground و Siri المحسّنة.


احتمال وجود إصدارين بمعالجات مختلفة
بينما تشير بعض التقارير إلى أن iPad 11 سيأتي بمعالج A17 Pro، فقد زعمت تسريبات أخرى أن الجهاز قد يحتوي على معالج A16 مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مما يعني أنه لن يدعم ميزات الذكاء الاصطناعى من آبل.

ومن الممكن أن تطلق آبل نسختين من الجهاز بأسعار مختلفة، واحدة بمعالج A16 للمستخدمين ذوى الميزانية المحدودة، وأخرى بمعالج A17 Pro لمحبى الأداء العالى.
(اليوم السابع)
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