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تكنولوجيا وعلوم

نظارات للسمع.. حل مبتكر بديل لسماعات الأذن الطبية

Lebanon 24
13-02-2025 | 02:24
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ستكون النظارات المزودة بسماعة أذن مدمجة حلا مثاليا لأولئك الذين يشعرون بالحرج من ارتداء السماعات الكلاسيكية، دون أي إزعاج في الأذن.


وفقا لمنظمة الصحة العالمية يعاني ما يصل إلى 1.25 مليار شخص حول العالم من ضعف السمع الخفيف أو المتوسط. ومع ذلك، يشعر الكثيرون بالحرج من استخدام السماعات الطبية، حيث أشار المشاركون في دراسة أجريت عام 2011 إلى أنها "تجعلهم يبدون وكأنهم معاقون". وعلى الرغم من أن الموقف السلبي من الأشخاص الذين يرتدون السماعات الطبية بدأ في الانخفاض، إلا أن ثلث المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجري في بريطانيا العام الماضي فضلوا إخفاء السماعة إذا احتاجوا إليها.
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ويتمثل الحل الجديد لهذه المشكلة في نظارات مزودة بسماعة أذن مدمجة لا تختلف في مظهرها عن النظارات العادية. وقد أعلنت ذلك شركة Nuance Audio، وهي علامة تجارية جديدة تابعة لعملاق صناعة النظارات EssilorLuxottica. وقد حصلت الشركة أخيرا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وشهادات الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لها ببيع هذه النظارات دون وصفة طبية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتستخدم هذه النظارات مزيجا من الميكروفونات وتقنية "توجيه الحزمة" لالتقاط الصوت من الاتجاه الذي تنظر إليه. ويتم تضخيم الإشارة الصوتية وإعادة إنتاجها عبر مكبرات صوت مدمجة في إطار النظارات تعمل بتقنية التوصيل الهوائي. وهذا يعني عدم الحاجة إلى أي أجزاء تُدخل في الأذن، مما يقلل من الانزعاج ويجنب الإصابة بأمراض الأذن. ويؤكد المصنعون أن المحيطين بك لن يتمكنوا على الأرجح من سماع أي صوت زائد.

وتزن النظارات نفس وزن النظارات العادية تقريبا، وستباع بإطارين مختلفين وبلونين لكل منهما. ويمكن إضافة عدسات طبية حسب وصفة طبيب العيون، أو عدسات بدون قوة بصرية أو عدسات متغيرة اللون.

وتزود النظارة بشاحن لاسلكي وحقيبة، ويمكن شراء جهاز تحكم عن بعد صغير لضبط مستوى الصوت والوضعيات بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التحكم في النظارات عبر الهاتف الذكي.

ويؤكد المطورون أن هذا الجهاز ليس سماعة رأس، وبالتالي لا يمكن استخدامه للاتصال بالهاتف الذكي لسماع الموسيقى أو البودكاست من خدمات البث. ومع ذلك، ستعمل النظارات بشكل طبيعي تماما عند وضع الهاتف بالقرب من الأذن.

يمكن أن تكون هذه النظارات مفيدة أيضا للأشخاص الذين لا يعانون من ضعف السمع، على سبيل المثال، لتصفية صوت المتحدث في الأماكن الصاخبة من خلال النظر إليه مباشرة.

ووعدت الشركة في الاجتماع السنوي لأكاديمية طب العيون بأن سعر هذه النظارات لن يتجاوز 1100 دولار أميركي. (روسيا اليوم)
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