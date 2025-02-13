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تكنولوجيا وعلوم
البرلمان النرويجي يحظر على أعضائه استخدام DeepSeek
Lebanon 24
13-02-2025
|
04:40
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أفادت صحيفة Altinget النرويجية بحظر برلمان البلاد على موظفيه وأعضائه استخدام برنامج DeepSeek الصيني للذكاء الاصطناعي.
وجاء في المنشور: "قرر البرلمان حظر تطبيق الذكاء الاصطناعي DeepSeek بعد رسالة من جهاز الأمن القومي".
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كما أشارت الصحيفة إلى أن البرلمان النرويجي طلب يوم الأربعاء من جميع موظفيه، بما في ذلك النواب والموظفين، توخي الحذر عند استخدام "DeepSeek".
وذكرت محطة الإذاعة الدنماركية "Radio4" في 10 فبراير أن ثلاث مناطق إدارية من أصل خمس في الدنمارك منعت السياسيين من استخدام البرنامج الصيني لأسباب أمنية.
وأعلنت شركة "DeepSeek" ومقرها الصين يوم 20 يناير عن إطلاق نسخة R1 من مساعد الذكاء الاصطناعي (AI)، والذي سيكون على نفس المستوى مع "ChatGPT".
وبعد إصدار التعديلات الجديدة، تصدر تطبيق "DeepSeek" التصنيفات في عدد من البلدان، حيث احتل المركز الأول في متجر App Store في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والصين. وأثار نجاح الخدمة تراجعا في قطاع التكنولوجيا الأمريكي في 27 يناير، حيث انخفض مؤشر "ناسداك" المركب لشركات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 3.07%، فيما فقدت أسهم "إنفيديا" 17% من قيمتها.
في شهر كانون الثاني، أفاد فريق البحث في Wiz Research بأنه اكتشف خادما متاحا للعامة مملوكا لشركة DeepSeek والذي يحتوي على أكثر من مليون سجل، حيث ادعى الخبراء أنه تم العثور على سجلات الدردشة والمفاتيح السرية والمعلومات السرية الأخرى هناك. وفقا لخبراء من منصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية الذين قابلتهم وكالة "نوفوستي"، فإنه يجب على المستخدمين عدم مشاركة البيانات الشخصية مع DeepSeek بسبب خطر التسريبات، كما أشاروا إلى مخاطر استخدام روبوت الدردشة لأغراض العمل، حيث أن تسرب مواد العمل أو كلمات المرور أو البيانات المالية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك خسارة مالية أو الإضرار بالسمعة. (روسيا اليوم)
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