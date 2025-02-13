تيليغرام.. إطلاق تحديث كبير يعزز تجربة الملصقات

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أطلقت منصة المراسلة الفورية تيليغرام تحديثًا جديدًا يرفع مستوى تجربة البحث عن الملصقات بنحو كبير، ويمكن للمستخدمين الآن البحث في مكتبة الملصقات الضخمة التي تضم ملايين الملصقات الرسمية والحُزَم التي أنشأها المستخدمون بالذكاء الاصطناعي.ويدعم البحث اللغة العربية بالإضافة إلى الإنكليزية والإسبانية و 26 لغة أخرى، ويمكن للمستخدمين إدخال كلمات مفتاحية معقدة للعثور على الملصق المُراد بسهولة. ويشكّل هذا التحديث قفزة نوعية مقارنةً بميزة البحث السابقة التي أُطلقت في كانون الأول الماضي، التي كانت تقتصر على مكتبة تضم 40 ألف ملصق فقط.وإلى جانب تحسينات الملصقات، يجلب التحديث الجديد مزايا متقدمة لمشاركة مقاطع الفيديو، مثل المشاركة بروابط موقّتة؛ إذ أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة روابط الفيديو بحيث يبدأ التشغيل تلقائيًا من وقت معين، على غرار يوتيوب، مما يسهّل مشاركة اللحظات المهمة من دون الحاجة إلى البحث اليدوي داخل المقطع.ويتيح التحديث الجديد أيضًا إمكانية إضافة صور غلاف مخصصة لمقاطع الفيديو، ويمكن لمالكي القنوات اختيار إطار معين من الفيديو وتخصيصه ليكون صورة الغلاف قبل النشر، مما يعزز جاذبية المحتوى المرئي، كما بات التطبيق يتيح استئناف المشاهدة من آخر نقطة توقف المستخدم عندها في الفيديو.وأصبحت كافة هذه التغييرات متاحة بالفعل لمعظم المستخدمين. وفي حال عدم ظهورها، يُنصح بتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار عبر متجري غوغل بلاي أو آب ستور.ويُعد تطبيق تيليغرام أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية ابتكارًا، إذ استلهمت التطبيقات الأخرى مثل واتساب العديد من مزاياه على مدار السنوات السابقة.