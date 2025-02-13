اعتبارًا من هذا التاريخ.. شركة صينية تعلن تقديم روبوت الدردشة مجانًا

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وذكرت بايدو في منشور على موقع ويتشات إن خدمة الذكاء الاصطناعي ستكون متاحة مجانا لجميع مستخدمي‭ ‬الكمبيوتر والهواتف المحمولة.وتواجه بايدو منافسة متزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي في، وخاصة من شركة ديب سيك التي تقدم خدمات روبوت الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجانا. وقالت الشركة الناشئة إن أداءها يضاهي الأنظمة المتقدمة لشركة أوبن إيه.آي الرائدة في الولايات المتحدة بتكلفة تشغيلية أقل.