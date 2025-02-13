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تكنولوجيا وعلوم
خلفيات ملونة وفقاعات فريدة.. واتساب يكسر التقليدية
Lebanon 24
13-02-2025
|
23:48
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أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب عن ميزة "سمات الدردشة Chat Themes" التي تتيح للمستخدمين إضفاء طابع شخصي على الدردشات من خلال فقاعات دردشة ملونة، وخلفيات جديدة.
ومنذ إطلاقه في الأجهزة المحمولة، حافظ تطبيق واتساب على اللون الأخضر كطابع أساسي في مختلف أجزائه، مثل شاشة الدردشة.
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ويتيح واتساب للمستخدمين بالفعل تغيير خلفيات الدردشة من خلال مجموعة من الألوان والقوالب المميزة. ولكن وفقًا للإعلان الجديد، ستتوفر 30 خلفية جديدة افتراضيًا، مع استمرار إمكانية اختيار الخلفية من معرض الصور في الهاتف.
وتُعد الميزة الجديدة الأبرز إلى جانب الخلفيات خيار "سمات الدردشة"، الذي يُمكّن المستخدمين من تغيير فقاعات الدردشة مع خلفيات متناسبة، مع توفير خيارات متنوعة للاختيار منها.
وحتى الآن، كانت فقاعات الدردشة تقتصر على اللون الأخضر، ويبدو أن واتساب تسعى إلى اللحاق بالمنافسين مثل تيليغرام من خلال إتاحة تخصيص السِمات وفقًا لتفضيلات المستخدمين.
وسيؤدي اختيار أي سمة دردشة جاهزة في واتساب إلى تغيير كل من الخلفية وفقاعات الدردشة، مع إمكانية التعديل والمزج بينها بما يناسب ذوق المستخدم. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين تغيير الخلفية يدويًا عبر تحميل أي صورة من معرض الهاتف. (AIT)
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