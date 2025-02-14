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تكنولوجيا وعلوم
"تيك توك" يعود إلى أميركا
Lebanon 24
14-02-2025
|
02:47
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عاد تطبيق تيك توك إلى متجري تطبيقات أبل وغوغل في الولايات المتحدة أمس الخميس بعدما أرجأ الرئيس دونالد ترامب الحظر حتى الخامس من نيسان وأكد للشركتين أنهما لن تتعرضا لغرامات بسبب التطبيق الصيني.
وبدأ تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير، الذي يبلغ عدد مستخدميه في الولايات المتحدة 170 مليونا، في استعادة خدماته بعد أسابيع من توقفه.
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وكان ترامب قد قال قبل تنصيبه رئيسا إنه سيعيد تشغيل التطبيق في البلاد. (العربية)
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