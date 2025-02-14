قريباً.. إطلاق نسخة محدثة من "ChatGPT"

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تقترب شركة "أوبن أيه آي" من إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم "جي بي تي-4.5"، وذلك بعد أن واجهت عقبات في تطوير نظام الذكاء الاصطناعي السنة الماضية.وفي سلسلة منشورات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أمس، قال الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان إن النموذج، الذي تشير إليه الشركة داخلياً باسم "أوريون" (Orion)، سيصدر خلال "أسابيع".وكان تقرير من "بلومبرغ نيوز" أفاد خلال تشرين الثاني الماضي بأن أداء "أوريون" لم يرق إلى المستوى المطلوب الذي استهدفته "أوبن أيه آي".ويمثل إطلاق "جي بي تي-4.5" نهاية مرحلة معينة بالنسبة لـ"أوبن أيه آي"، حيث أوضح ألتمان أن هذا النموذج سيكون الأخير الذي تطلقه الشركة دون الاستفادة من قوة الحوسبة الإضافية لمحاكاة أساليب الاستدلال البشري. وتبنت "أوبن أيه آي" نهج الاستدلال في بعض نماذجها الأحدث، بما فيها (o1) و (o3).وأشار ألتمان في منشوره إلى أن "أوبن أيه آي" ستدمج نماذج "جي بي تي"، التي شكلت الأساس لروبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، مع سلسلة نماذج (o) الأحدث، وذلك لإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي يمكنها تلقائياً تحديد المدة التي تحتاجها لمعالجة الاستفسارات قبل تقديم الإجابة.وذكر أن الهدف هو تبسيط تجربة المستخدم حتى لا يضطر إلى الاختيار بين قائمة متزايدة التعقيد من الخيارات. (بلومبيرغ)