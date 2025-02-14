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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تقدم ميزة جديدة
Lebanon 24
14-02-2025
|
07:26
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طرحت غوغل عدة مزايا من المقرر أن يحصل مستخدمو Gemini Advanced ، تمكنك من القدرة على تذكر المحادثات السابقة، ويهدف هذا التحديث إلى منح Gemini القدرة على ستخدام المعلومات من الدردشات السابقة لتقديم إجابات أفضل وإكمال المهام بشكل أكثر فعالية، حتى يتمكن التطبيق من المتابعة من حيث توقفت.
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وأشارت التقارير إلى أن هذا النوع من الوظائف موجودًا منذ وقت طويل في الذكاء الاصطناعي، ومع مرور الوقت، طور الباحثون طرقًا لمنح الذكاء الاصطناعي نوعًا من الذاكرة قصيرة المدى، مما يسمح له بتذكر المعلومات خلال محادثة واحدة، و لقد كانت هذه خطوة كبيرة إلى الأمام، لكن لا تزال لها حدود و بمجرد انتهاء المحادثة، يتم مسح ذاكرة الذكاء الاصطناعي بالكامل.
وتعد أحدث ميزة تعمل كنوع من الذاكرة طويلة المدى، مثل تلك التي يتم طرحها لـ Gemini Advanced، بمثابة تقدم كبير، والتي تمكنك من الوصول إلى المعلومات من التفاعلات السابقة ومعالجتها، وهذا له العديد من التطبيقات المحتملة، فعلى سبيل المثال، فلن تضطر إلى إعادة شرح أهدافك أو خطواتك السابقة في كل مرة، بعدما أصبح بمقدوره الرجوع إلى الأجزاء السابقة من المحادثة، و قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لمهام مثل البرمجة أو الكتابة أو البحث.
ومع ذلك، فإن منح الذكاء الاصطناعي القدرة على تذكر مدخلاتك إلى أجل غير مسمى يمكن أن يثير بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية، ولمعالجة ذلك، تذكر Google أنها قامت بتضمين خيارات لمراجعة سجل الدردشة وحذفه وإدارته.
وباستخدام هذا الخيار، سيكون لديك القدرة على التحكم في مدة تخزين محادثاتك ويمكنك حتى إيقاف تشغيل الميزة بالكامل. (اليوم السابع)
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