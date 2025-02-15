هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)

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أطلقت شركة Realme هاتفها الجديد الذي صنف كواحد من أكثر هواتف أندرويد تميزا من حيث الشكل والمواصفات.ويتميز هاتف GT7 Pro Racing بتصميمه الخارجي الأنيق وخصوصا تصميم واجهته الخلفية، كما حصل على هيكل متين ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.5/76.9/8.6) ملم، وزنه 218 غ.وشاشاته جاءت LTPO AMOLED، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي 1500 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.يضمن الأداء المميز للجهاز نظام تشغيل Android 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.أما كاميرته الأساسية فأتت بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، شريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط.(روسيا اليوم)