17
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
11
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
15-02-2025
|
03:00
A-
A+
A+
A-
أطلقت شركة Realme هاتفها الجديد الذي صنف كواحد من أكثر هواتف أندرويد تميزا من حيث الشكل والمواصفات.
ويتميز هاتف GT7 Pro Racing بتصميمه الخارجي الأنيق وخصوصا تصميم واجهته الخلفية، كما حصل على هيكل متين ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.5/76.9/8.6) ملم، وزنه 218 غ.
Advertisement
وشاشاته جاءت LTPO AMOLED، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي 1500 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.
يضمن الأداء المميز للجهاز نظام تشغيل Android 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
أما كاميرته الأساسية فأتت بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.
زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، شريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط.(روسيا اليوم)
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"شحطوني".. إعلامية لبنانية تكشف سبب تركها الـ LBCI بعد العمل فيها لمدة 13 عاماً
Lebanon 24
"شحطوني".. إعلامية لبنانية تكشف سبب تركها الـ LBCI بعد العمل فيها لمدة 13 عاماً
02:37 | 2025-02-15
15/02/2025 02:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
15:22 | 2025-02-14
14/02/2025 03:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
علق لساعات.. ممثل ومقدم لبناني يوثق ما حصل على طريق المطار:"الله يقطع هالليلة على خير" (صورة)
Lebanon 24
علق لساعات.. ممثل ومقدم لبناني يوثق ما حصل على طريق المطار:"الله يقطع هالليلة على خير" (صورة)
23:26 | 2025-02-14
14/02/2025 11:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في يوم "الفالنتاين".. هذا ما فعله الممثل السوري داخل منزله (صور)
Lebanon 24
في يوم "الفالنتاين".. هذا ما فعله الممثل السوري داخل منزله (صور)
16:24 | 2025-02-14
14/02/2025 04:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر منشور.. هكذا علق وهاب على أحداث طريق المطار
Lebanon 24
عبر منشور.. هكذا علق وهاب على أحداث طريق المطار
15:48 | 2025-02-14
14/02/2025 03:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:00 | 2025-02-15
من بينها قياس معدلات نبض القلب.. ميزات جديدة لسماعات Beats
01:00 | 2025-02-15
9 دول يهددها كويكب مرعب في عام 2032.. من بينها دولة عربية
23:00 | 2025-02-14
هل يستطيع الذكاء الاصطناعى حل مشاكلك الرومانسية؟
15:30 | 2025-02-14
علماء صينيون يبتكرون أطرافا اصطناعية لليد قادرة على تنفيذ حركات معقدة
13:00 | 2025-02-14
فى عيد الحب.. محاذير لحمايتك من عمليات الاحتيال الرومانسية
10:00 | 2025-02-14
أبل تطرح منتج جديد في 19 شباط
فيديو
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
15/02/2025 13:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
23:00 | 2025-02-13
15/02/2025 13:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
15/02/2025 13:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24