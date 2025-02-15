ميزة جديدة من واتساب

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أعلنت منصة المراسلة الفورية "واتساب" عن إطلاق ميزة جديدة تدعى "سمات الدردشة" (Chat Themes)، تتيح للمستخدمين تخصيص محادثاتهم بطرق مبتكرة وجذابة، تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في تجربة المستخدم، حيث يمكن الآن تغيير مظهر الدردشة بما يتناسب مع الأذواق الشخصية.تعد "سمات الدردشة" امتدادًا لميزة تغيير خلفيات الدردشة السابقة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين تعديل خلفية المحادثة وألوان فقاعات الدردشة، ومنذ إطلاق التطبيق كانت ألوان الفقاعات ثابتة، ولكن مع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين اختيار الألوان التي يفضلونها لفقاعات الدردشة، مما يضفي طابعًا شخصيًا ومميزًا على المحادثات.أشار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في منشور على قناته في واتساب، إلى أن هذه الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين تخصيص واتساب باستخدام سمات دردشة تشمل خلفيات جديدة وألوانًا لفقاعات الدردشة، وأضاف أنه لا يزال بإمكان المستخدمين تحميل صورة من معرض الصور الخاص بهم لاستخدامها كخلفية.تتضمن الميزة الجديدة 30 خلفية افتراضية جديدة، بالإضافة إلى إمكانية اختيار خلفيات من معرض الصور في الهاتف، حيث يمكن تطبيق سمة واحدة على جميع المحادثات، أو تخصيص سمة مختلفة لكل محادثة على حدة، مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في تخصيص تجربتهم، مع ذلك فإن التغييرات التي يجريها المستخدم ستظهر له فقط، ولن تؤثر على مظهر المحادثة لدى الطرف الآخر.لتغيير سمة جميع المحادثات، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى "الإعدادات" ثم "الدردشات" ثم اختيار "سمة الدردشة الافتراضية"، أما لتخصيص سمة محادثة معينة، فيمكن على أجهزة آيفون الضغط على اسم الدردشة أعلى المحادثة، بينما على أجهزة أندرويد يمكن الوصول إلى خيار "سمة الدردشة" عبر قائمة النقاط الثلاث.تأتي هذه الميزة كجزء من جهود واتساب المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وتوفير خيارات تخصيص أوسع، مما يتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم وجعل محادثاتهم أكثر حيوية وتفردًا. (اليوم السابع)