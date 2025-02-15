Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من واتساب

Lebanon 24
15-02-2025 | 10:25
A-
A+



Doc-P-1320965-638752372445416076.jpg
Doc-P-1320965-638752372445416076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت منصة المراسلة الفورية "واتساب" عن إطلاق ميزة جديدة تدعى "سمات الدردشة" (Chat Themes)، تتيح للمستخدمين تخصيص محادثاتهم بطرق مبتكرة وجذابة، تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في تجربة المستخدم، حيث يمكن الآن تغيير مظهر الدردشة بما يتناسب مع الأذواق الشخصية.
Advertisement

تعد "سمات الدردشة" امتدادًا لميزة تغيير خلفيات الدردشة السابقة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين  تعديل خلفية المحادثة وألوان فقاعات الدردشة، ومنذ إطلاق التطبيق كانت ألوان الفقاعات ثابتة، ولكن مع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين اختيار الألوان التي يفضلونها لفقاعات الدردشة، مما يضفي طابعًا شخصيًا ومميزًا على المحادثات.

أشار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في منشور على قناته في واتساب، إلى أن هذه الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين تخصيص واتساب باستخدام سمات دردشة تشمل خلفيات جديدة وألوانًا لفقاعات الدردشة، وأضاف أنه لا يزال بإمكان المستخدمين تحميل صورة من معرض الصور الخاص بهم لاستخدامها كخلفية.

تتضمن الميزة الجديدة 30 خلفية افتراضية جديدة، بالإضافة إلى إمكانية اختيار خلفيات من معرض الصور في الهاتف، حيث يمكن تطبيق سمة واحدة على جميع المحادثات، أو تخصيص سمة مختلفة لكل محادثة على حدة، مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في تخصيص تجربتهم، مع ذلك فإن التغييرات التي يجريها المستخدم ستظهر له فقط، ولن تؤثر على مظهر المحادثة لدى الطرف الآخر.

لتغيير سمة جميع المحادثات، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى "الإعدادات" ثم "الدردشات" ثم اختيار "سمة الدردشة الافتراضية"، أما لتخصيص سمة محادثة معينة، فيمكن على أجهزة آيفون الضغط على اسم الدردشة أعلى المحادثة، بينما على أجهزة أندرويد يمكن الوصول إلى خيار "سمة الدردشة" عبر قائمة النقاط الثلاث.

تأتي هذه الميزة كجزء من جهود واتساب المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وتوفير خيارات تخصيص أوسع، مما يتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم وجعل محادثاتهم أكثر حيوية وتفردًا. (اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:37 | 2025-02-15
04:00 | 2025-02-15
03:00 | 2025-02-15
01:00 | 2025-02-15
23:00 | 2025-02-14
15:30 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24