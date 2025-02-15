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تكنولوجيا وعلوم

تطوير.. "مايكروسوفت" تعزّز قدرات "Copilot" بـ40 لغة

Lebanon 24
15-02-2025 | 16:00
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أعلنت مايكروسوفت توسيع نطاق دعم اللغات في الوضع الصوتي لمساعدها الذكي Copilot، إذ وفرت دعمًا لـ 40 لغة جديدة، منها اللغة العربية، إلى جانب تحسينات في الاستجابة الفورية لجعل المحادثات طبيعية وأكثر سلاسة للمستخدمين.
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ومنذ إطلاقه في تشرين الأول الماضي، أضاف الوضع الصوتي Copilot Voice داخل مساعد مايكروسوفت الذكي بُعدًا صوتيًا متطورًا إلى تجربة المساعد الذكي، متجاوزًا المساعدات الصوتية التقليدية من ناحية القدرة على إدارة الحوارات المتعددة المراحل، والتفاعل مع المقاطعات، وضبط نبرة الصوت بناءً على الإشارات العاطفية.

ويُعد الوضع الصوتي مجانيًا، مما يجعله خيارًا جذابًا في ظل تزايد الخدمات المأجورة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل "وضع الصوت المتقدم" في ChatGPT من OpenAI.

ويشكّل التوسع في دعم اللغات خطوة مهمة نحو جعل Copilot Voice مساعدًا ذكيًا على المستوى العالمي، إذ أصبح قادرًا على التعامل مع المستخدمين بلغاتهم الأصلية، وفهم الانتقالات بين اللغات.

ويعكس هذا التطوير إستراتيجية مايكروسوفت في جعل Copilot أداة عالمية تتجاوز الأسواق الناطقة بالإنجليزية.
ومن أبرز المزايا الجديدة تحسين استرجاع المعلومات في الوقت الفعلي، إذ كانت المساعدات الصوتية التقليدية تعاني تأخيرًا بسيطًا في أثناء البحث عن المعلومات عبر الإنترنت.

ومع هذا التحديث، بات Copilot Voice أكثر سرعة واستجابة، مما يقلل مدد الانتظار غير المريحة في أثناء المحادثات.

وبفضل جهود مايكروسوفت في تعزيز مكانة Copilot كمساعد رقمي متكامل، يسير مساعدها بخطى ثابتة ليحل محل تطبيقات سابقة مثل مساعد Cortana، ويقترب أكثر من توقعات المستخدمين لمساعد ذكي متفاعل وفعّال في الحياة اليومية. (aitnews)
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