تحديث لافت من "يوتيوب".. إليكم ما قدمه

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ويعتمد التحديث الجديد على ميزة Dream Screen الحالية مضيفًا وظيفتين جديدتين، وهما إنشاء خلفيات بالذكاء الاصطناعي لمقاطع Shorts، وإنشاء مقاطع فيديو مستقلة يمكن إدماجها في المحتوى الأصلي.وتُنشأ هذه المقاطع من خلال أوامر نصية بسيطة، مع إمكانية تحديد أنماط بصرية، وأنواع عدسات، وتأثيرات سينمائية للتحكم في المخرجات النهائية. كما تؤكد يوتيوب أن Veo 2 يُنتج مقاطع الفيديو بسرعة أكبر مقارنةً بالإصدارات السابقة.وستضيف يوتيوب علامة مائية غير مرئية باستخدام تقنية SynthID إلى كافة المقاطع المُنتجة بالذكاء الاصطناعي، لضمان تعرّفها بسهولة. وتتوفر حاليًا هذه المزايا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، مع خطط لتوسيع نطاقها لاحقًا.وبعيدًا عن Shorts، يمكن لـ Veo 2 إنشاء مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 4K، مع إمكانية تمديد مدة الفيديو إلى عدة دقائق عبر منصات "غوغل"الأخرى، مثل VideoFX و Vertex AI.وفي اختبارات شملت أكثر من 1,000 طلب نصي، حصل النموذج على تقييمات أعلى من المنافسين، مثل نموذج Sora من OpenAI، مما يعكس ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها منذ إطلاقه في كانون الأول الماضي.ومع التقدم الكبير، ما زالت نماذج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي مثل Veo 2 تواجه صعوبات في المشاهد المعقدة والحركة والفيزياء الأساسية. ومع ذلك، تُعد Shorts منصة مثالية لتجربة هذه التقنيات قبل تطويرها لإنشاء مشاهد أكثر تعقيدًا في المستقبل.