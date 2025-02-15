16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-6
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تحديث لافت من "يوتيوب".. إليكم ما قدمه
Lebanon 24
15-02-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت يوتيوب رسميًا إضافة نموذج "غوغل Veo 2"، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مُخصص لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، إلى قسم مقاطع الفيديو القصيرة Shorts، مما يتيح للمبدعين إضافة مقاطع وخلفيات مولّدة بالذكاء الاصطناعي إلى محتواهم.
Advertisement
ويعتمد التحديث الجديد على ميزة Dream Screen الحالية مضيفًا وظيفتين جديدتين، وهما إنشاء خلفيات بالذكاء الاصطناعي لمقاطع Shorts، وإنشاء مقاطع فيديو مستقلة يمكن إدماجها في المحتوى الأصلي.
وتُنشأ هذه المقاطع من خلال أوامر نصية بسيطة، مع إمكانية تحديد أنماط بصرية، وأنواع عدسات، وتأثيرات سينمائية للتحكم في المخرجات النهائية. كما تؤكد يوتيوب أن Veo 2 يُنتج مقاطع الفيديو بسرعة أكبر مقارنةً بالإصدارات السابقة.
وستضيف يوتيوب علامة مائية غير مرئية باستخدام تقنية SynthID إلى كافة المقاطع المُنتجة بالذكاء الاصطناعي، لضمان تعرّفها بسهولة. وتتوفر حاليًا هذه المزايا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، مع خطط لتوسيع نطاقها لاحقًا.
وبعيدًا عن Shorts، يمكن لـ Veo 2 إنشاء مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 4K، مع إمكانية تمديد مدة الفيديو إلى عدة دقائق عبر منصات "غوغل"الأخرى، مثل VideoFX و Vertex AI.
وفي اختبارات شملت أكثر من 1,000 طلب نصي، حصل النموذج على تقييمات أعلى من المنافسين، مثل نموذج Sora من OpenAI، مما يعكس ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها منذ إطلاقه في كانون الأول الماضي.
ومع التقدم الكبير، ما زالت نماذج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي مثل Veo 2 تواجه صعوبات في المشاهد المعقدة والحركة والفيزياء الأساسية. ومع ذلك، تُعد Shorts منصة مثالية لتجربة هذه التقنيات قبل تطويرها لإنشاء مشاهد أكثر تعقيدًا في المستقبل.
(aitnews)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. شاهدوا كيف احتفلت بطلة مسلسل "القدر" بعيد الحب (فيديو)
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. شاهدوا كيف احتفلت بطلة مسلسل "القدر" بعيد الحب (فيديو)
03:42 | 2025-02-15
15/02/2025 03:42:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها ديبلوماسي أميركي.. هل تذكرون ريتا برصونا بطلة "غنوجة بيا"؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
زوجها ديبلوماسي أميركي.. هل تذكرون ريتا برصونا بطلة "غنوجة بيا"؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:28 | 2025-02-15
15/02/2025 04:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أحمر مُثير.. حبيبة تامر حسني السابقة تستفز بسمة بوسيل شاهدوا كيف رقصت على أغنيته (فيديو)
Lebanon 24
بفستان أحمر مُثير.. حبيبة تامر حسني السابقة تستفز بسمة بوسيل شاهدوا كيف رقصت على أغنيته (فيديو)
03:59 | 2025-02-15
15/02/2025 03:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
من وفيق صفا.. أول تعليق على أحداث طريق المطار
Lebanon 24
من وفيق صفا.. أول تعليق على أحداث طريق المطار
11:41 | 2025-02-15
15/02/2025 11:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة أنباء توجه وزراء "الثنائي" للإستقالة من الحكومة؟
Lebanon 24
ما حقيقة أنباء توجه وزراء "الثنائي" للإستقالة من الحكومة؟
14:31 | 2025-02-15
15/02/2025 02:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2025-02-16
لمستخدمي "سبوتيفاي".. إقرأوا هذه المعلومة
16:00 | 2025-02-15
تطوير.. "مايكروسوفت" تعزّز قدرات "Copilot" بـ40 لغة
14:00 | 2025-02-15
مشروع ضخم.. هذا جديد "ميتا"
10:25 | 2025-02-15
ميزة جديدة من واتساب
07:37 | 2025-02-15
ميزة من إنستغرام
04:00 | 2025-02-15
من بينها قياس معدلات نبض القلب.. ميزات جديدة لسماعات Beats
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
16/02/2025 10:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
16/02/2025 10:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
16/02/2025 10:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24