لمستخدمي "سبوتيفاي".. إقرأوا هذه المعلومة

تعتزم "سبوتيفاي" Spotify Technology فرض ما يصل إلى 5.99 دولار شهرياً، قمية إضافية يدفعها المشتركون فوق الاشتراكات الحالية، للوصول إلى خدمة بث جديدة تشمل صوتاً عالي الجودة وأدوات إعادة المزج وشراء تذاكر الحفلات الموسيقية مبكراً، حسبما أوردت "بلومبرغ".

Advertisement



وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة تأمل في طرح خدمة Music Pro في وقت لاحق من العام الجاري، لافتين إلى أن تسعير الخدمة والجدول الزمني لطرحها، لم يتم تحديدهما بعد، لأن الشركة لا تزال تعمل على التفاصيل، وليس لديها حقوق من جميع شركات الموسيقى الكبرى.



وأضافت المصادر أن بعض هذه الميزات ستستخدم الذكاء الاصطناعي، كما تختبر الشركة طرقاً مختلفة لبيع تذاكر الحفلات الموسيقية، مثل منح المعجبين إمكانية الوصول إلى المبيعات المسبقة أو المقاعد الأفضل، إذ أجرت محادثات أولية مع كبار المروجين وبائعي التذاكر، لكنها لم تستكمل خططها بعد.



كذلك، تخطط الشركة لطرح الخطة على مراحل، مع إضافة أدوات وميزات بمرور الوقت، وستختبر العديد من الخيارات على مدار هذا العام.

وستختلف أسعار Music Pro بحسب المنطقة الجغرافية، مع انخفاض الكلفة في الأسواق الأقل تطوراً، إذ سيتمكن المشتركون من مزج الأغاني من فنانين مختلفين معاً.



وتعمل الشركة على تطوير Music Pro في نفس الوقت الذي رفعت فيه أسعار الاشتراكات الحالية، وأنشأت عرضاً جديداً مبنياً على الكتب الصوتية. وتتراوح خططها الحالية من 5 دولارات شهرياً للطلاب إلى 20 دولاراً شهرياً للعائلات.



رسوم أعلى مقابل مميزات مختلفة

وبعد فرض نفس السعر على مكتبة كبيرة من الموسيقى في العديد من الأسواق الرئيسية لمعظم وجودها، ترى إدارة Spotify فرصة لرفع الأسعار وتقديم حزم وخطط مختلفة لأنواع مختلفة من المستمعين، معتقدة أن أكثر المعجبين المتحمسين سيدفعون أكثر.



وتدفع شركات الموسيقى الكبرى، خدمات البث إلى فرض رسوم أعلى، مقابل ميزات مختلفة مع تباطؤ النمو في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة، حيث نمت مبيعات الموسيقى المسجلة في الولايات المتحدة بنسبة 4% في النصف الأول من العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.



وحققت Spotify أفضل عام لها من حيث نمو المستخدمين في عام 2024، وجاء معظم مستخدميها الجدد من أسواق في آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، على عكس الأسواق الأكثر تطوراً مثل أميركا الشمالية وأوروبا.





وترى خدمات البث وشركات التسجيلات فرصة لاستهداف أكثر المعجبين بالموسيقيين تفانياً، والمستهلكين الذين ينفقون على البضائع وتذاكر الحفلات الموسيقية ونوادي المعجبين. وفي حين أن هذا العرض الأكثر كلفة لن يجذب جميع المستخدمين، تعتقد الشركة أنه سيجذب ملايين العملاء.



وتعمل Spotify، ومقرها ستوكهولم، على مستوى فائق الجودة منذ عامين وسعت إلى تأمين الحقوق من شركات الموسيقى للمبادرات الجديدة.



وتقدم Apple Music وAmazon Music Unlimited بالفعل صوتاً عالي الجودة، وتقدم خدمات مثل Tidal وSoundCloud بعض أدوات إعادة المزج، ومع ذلك، تعد "سبوتيفاي" أكبر خدمة صوتية بهامش كبير، مع 675 مليون مستخدم وأكثر من 250 مليون مشترك. (الشرق للأخبار)