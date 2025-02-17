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تكنولوجيا وعلوم
سلسلة Galaxy S24 ستحصل على ميزة جديدة
Lebanon 24
17-02-2025
|
01:45
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زعم تقرير جديد أن هواتف سلسلة Galaxy S24 ستحصل على واحدة من أفضل ميزات One UI 7 - Audio Eraser.
يأتي ذلك وسط الأخبار المخيبة للآمال إلى حد ما حول افتقار هواتف Galaxy القديمة إلى بعض ميزات الذكاء الاصطناعي من One UI 7 بسبب القيود المادية.
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تتيح لك ميزة Audio Eraser ضبط مستوى الصوت أو إزالة أصوات معينة تمامًا من مقطع فيديو، مثل الرياح أو السيارات المارة أو أصوات المدينة الأخرى.
ستتوفر الوظيفة لسلسلة Galaxy S24 بمجرد وصول تحديث One UI 7.0، بحسب تقرير نشره موقع "gsmarena" واطلعت عليه "العربية Business".
علاوة على ذلك، ستأتي ميزة Best Face أيضًا مع One UI 7.0 لسلسلة Galaxy S24 وS23 وS22.
ومع ذلك، تم تأكيد خيار Log Video فقط لهاتف Galaxy S24 Ultra، ومن غير المعروف ما إذا كان هاتفا S24 و+S24 الأساسيان سيحصلان عليه.
في يناير الماضي أطلقت "سامسونغ" التحديث الثاني لسلسلة Galaxy S24 في كوريا الجنوبية، بحجم يبلغ 377 ميغابايت فقط.
ويركز التحديث على تعزيز الأمان مع تصحيح شهر كانون الثاني 2025، حيث يعالج أكثر من 50 ثغرة أمنية، بما في ذلك مشاكل تتعلق بـBootloader ومدير الإشعارات وتطبيق الرسائل. (العربية)
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