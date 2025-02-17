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تكنولوجيا وعلوم

ليس كما اعتقد العلماء في السابق.. ظهور الحياة الذكية على الأرض تطور طبيعي!

Lebanon 24
17-02-2025 | 06:00
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أشار باحثون من ألمانيا والولايات المتحدة إلى أن ظهور الحياة الذكية على الأرض والكواكب المماثلة هو سيناريو طبيعي لتطور الأحداث، وليس استثناء كما اعتقد العلماء في السابق.

ويقول البروفيسور جيسون رايت: "يشير تحليلنا إلى أن الحياة الذكية ليست ظاهرة نادرة التلاشي في الكون. ويبدو أنها لا تنشأ نتيجة لسلسلة من مصادفات غير محتملة، بل نتيجة لعملية تطورية يمكن التنبؤ بها تحدث بالسرعة الممكنة في ظل الظروف البيئية الحالية. وإذا كان هذا فعلا هو الحال، فإن فرص اكتشاف حضارات خارج كوكب الأرض أعلى بكثير مما يعتقد".
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ويفترض العديد من علماء الكواكب حاليا أن ظهور الحياة على الأرض وظهور الحضارة هو نتيجة لمصادفة عدد كبير من العوامل العشوائية التي يكاد يكون من المستحيل إعادة إنتاجها. واستنادا إلى ذلك، اقترح مؤيدو هذه الفكرة التي طرحها الفيزيائي الأسترالي براندون كارتر في عام 1983، من غير المرجح أن توجد أي حضارات ذكية أخرى أو عوالم صالحة للسكن مماثلة للأرض في الكون.

ووفقا للعلماء، من أجل ظهور نظير بشري، هناك حاجة إلى العديد من "الخطوات الصعبة" المزعومة-ظهور حياة أحادية الخلية، والتركيب الضوئي، والخلايا المعقدة والكائنات الحية متعددة الخلايا، وكذلك ظهور كائنات ذكية ذات أدمغة "متقدمة". يستغرق كل منها حوالي مليار سنة. لهذا السبب، يعتبر مؤيدو فكرة الفيزيائي براندون كارتر أن ظهور نظائر الحياة الأرضية في النجوم الأخرى غير مرجح ، لأنه في معظم الحالات ببساطة ليس لديها الوقت الكافي لإكمال "الخطوات الصعبة" النهائية.

ويشير العلماء إلى أن مفهوم "الخطوات الصعبة" لا يأخذ في الاعتبار كيف تأثرت سرعة تطور الحياة المحتملة بكيفية تغير الخصائص الفيزيائية والكيميائية الأساسية للأرض والنظام الشمسي ككل. وبالذات في المراحل المبكرة من نشوء الحياة على الأرض، ربما كان تطورها قد تباطأ بسبب الظروف البيئية غير المواتية، وليس لأن التطور نفسه يتقدم ببطء شديد.

واستنادا إلى هذه الفكرة، درس العلماء المعلومات المعروفة عن كيفية تغير الظروف على الأرض على مدى الـ 4.5 مليار سنة الماضية، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الظروف المناسبة لظهور الحياة الذكية تطورت على كوكبنا فقط منذ حوالي 540 مليون سنة، في العصر الكمبري. ستستمر هذه "النافذة" الجيولوجية لوجود الحضارة المحتمل لمدة مليار عام أخرى تقريبا، وهي فترة قصيرة نسبيا وفقا لمعايير علم الكواكب وعلم الفلك.

ووفقا للباحثين، يشير هذا إلى أن الحياة الذكية تنشأ عند توفر الظروف الملائمة لذلك في وقت قصير نسبيا ، وهو أقصر بكثير من العمر النموذجي للكواكب والنجوم. ويشير هذا إلى أن الحضارة الإنسانية ليست فريدة من نوعها ، وأن الحياة الذكية شائعة ، وليست نادرة في الكون.
 
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