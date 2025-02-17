Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تغيّر كبير في"سيري".. ما هي الهواتف المستفيدة؟

Lebanon 24
17-02-2025 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1321785-638754038675852223.jpg
Doc-P-1321785-638754038675852223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصلت سيري على مظهر جديد ودعم للذكاء الاصطناعي من أبل، لكن لسوء الحظ، لا يمكن لجميع الهواتف الإستفادة من ذلك.

وربما رأيت مظهر "سيري" الجديد يتوهج في الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن قوس قزح من الألوان يلف حواف شاشة آيفون عند استدعاء المساعد الافتراضي.
Advertisement

 ولكن هل لا يزال جهاز آيفون الخاص بك يعرض نفس كرة سيري المألوفة في أسفل الشاشة، حتى في ظل نظام التشغيل iOS 18.3؟

قد تعتقد أن الأمر سخيف لإعطائه الأولوية، لكن المظهر الجديد لسيري ليس مجرد تغيير تجميلي، فهو يأتي كجزء من ميزات Apple Intelligence الذي يتضمن أيضًا ملخصات الإشعارات وGenmoji وأداة التنظيف في Photos.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه للحصول على ميزات "سيري" الجديدة يجب أن يتمكن هاتفك من تشغيل Apple Intelligence.

 ونظرًا لأن الكثير من عمليات حساب الذكاء الاصطناعي تتم على الجهاز، فإن عددًا قليلًا فقط من النماذج يمكنها تشغيل التقنيات الجديدة، ومن بينها آيفون 15 برو و15 برو ماكس وآيفون 16 العادي و16 بلس و16 برو و16 برو ماكس.

كما سيتم تشغيل Apple Intelligence أيضًا على أجهزة Mac وiPad  التي تحتوي على معالجات من سلسلة M، بالإضافة إلى أحدث iPad Mini الذي يعمل بشريحة A17 Pro.

وإذا كان لديك أي من هذه النماذج، فسترى المظهر الجديد اللامع عند استدعاء سيري.

حاليًا، لا يتوفر Apple Intelligence في جميع أنحاء العالم يستخدم نماذج اللغة الإنكليزية فقط. 

لذلك، إذا كنت تريد الإستفادة من ميزات سيري الجديدة، أول ما يجب أن تفعله هو الدخول إلى إعدادات سيري، وتعيين اللغة الإنكليزية.

 وبالطبع، سيتوفر دعم لغات أخرى في وقت لاحق من هذا العام تشمل الصينية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية والفيتنامية. (إرم نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2025-02-17
04:21 | 2025-02-17
01:45 | 2025-02-17
23:53 | 2025-02-16
23:00 | 2025-02-16
16:45 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24