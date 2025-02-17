ميزة من Gmail.. ما هي؟

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تحصل تطبيقات Gmail لكل من iOS وAndroid الآن على ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين برؤية ودفع فاتورة من خلال بطاقة ملخص، وتمنح هذه البطاقات مشتركي Gmail ملخصًا ونظرة عامة على البريد الإلكتروني دون أن يضطر المستخدم إلى فتح Gmail.وفي العام الماضي، أعلنت غوغل عن بعض التغييرات على بطاقة الملخص بمظهر منقح وأزرار عمل تسمح لمتلقي Gmail باتخاذ إجراء، و تغطي بطاقات الملخص التي تتلقى المظهر الجديد رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالفواتير والمشتريات والأحداث والسفر.وقد تم إطلاق بعض بطاقات التلخيص بالفعل مثل تلك الخاصة بالأحداث، وتلك الخاصة بالمشتريات.والآن، يمكن لمستخدمي Gmail على أنظمة iOS وAndroid تلقي بطاقة تلخيص لرسالة بريد إلكتروني تلقوها تحتوي على فاتورة تحتاج إلى سداد، وقد تم الإعلان عن ذلك عبر Google Workplaceوتمنح الأزرار الثلاثة المتلقي خيار دفع الفاتورة أو تعيين تذكير لدفع الفاتورة أو عرض الفاتورة، وإذا اخترت أن يتم تذكيرك بالفاتورة، فسيتم تضمينها كإدخال في مهام Google والتي ستذكرك بإجراء الدفع في الوقت المحدد حتى لا يتم تغريمك برسوم التأخير.ومن المتوقع أن تطرح Google في النهاية بطاقة ملخص "يحدث قريبًا" والتي ستعرض لك جميع بطاقات الملخص الحالية لديك والتاريخ الذي ترتبط به كل منها، كل ذلك في مكان واحد، و سيظهر ملخص "يحدث قريبًا"، عندما تطلقه Google، في الجزء العلوي من صندوق الوارد في Gmailوستوفر لك بطاقات الملخص الجديدة للفواتير الكثير من الوقت حيث ستتمكن من معرفة من تدين له بسداد مبلغ ومقدار ما تدين به دون الحاجة إلى فتح البريد الإلكتروني.كما سيكون لديك القدرة على إجراء الدفع من بطاقة الملخص، أو التعمق أكثر في الفاتورة لعرضها، أو تأجيلها الآن والحصول على تذكير لاحقًا ولكن قبل فوات الأوان لتجنب رسوم التأخير. (اليوم السابع)