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تكنولوجيا وعلوم

"HP" تستحوذ على "Humane"

Lebanon 24
19-02-2025 | 00:07
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استحوذت شركة HP على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Humane مقابل 116 مليار دولار، مع إعلان إيقاف بيع جهاز AI Pin نهائيًا.

ووفقًا لما ذكرته شركة Humane، فإن جهاز AI Pin سوف يعمل بنحو طبيعي حتى نهاية شهر شباط الجاري. وبعد ذلك، لن يتمكن الجهاز من الاتصال بخوادم Humane، مما يعني أن مزايا مثل المكالمات والرسائل واستفسارات الذكاء الاصطناعي والوصول إلى الخدمات السحابية ستتوقف عن العمل.
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ودعت الشركة المستخدمين إلى تنزيل أي صور أو مقاطع فيديو أو ملاحظات مُخزّنة في أجهزتهم قبل هذا التاريخ، إذ ستُحذف نهائيًا.

وسيظل الجهاز قادرًا على عرض مستوى البطارية، ولكن أي وظيفة تتطلب الاتصال بالخوادم السحابية، مثل الأوامر الصوتية وردود الذكاء الاصطناعي لن تعمل بعد يوم 28 شباط.

وستقدم Humane استردادًا فقط للأجهزة التي ما زالت ضمن مدة الإرجاع البالغة 90 يومًا من تاريخ الشحن الأصلي. ويجب تقديم طلبات الاسترداد بحلول يوم 27 شباط 2025.

وتتضمن أصول Humane التي استحوذت عليها HP منصة Cosmos المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى فريق تقني عالي المهارة، وأكثر من 300 براءة اختراع.

يُذكر أن شركة Humane هي شركة تقنية متخصصة في تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقد أسسها موظفون سابقون في شركة آبل، ومن أبرز منتجاتها جهاز AI Pin، وهو جهاز ذكي قابل للارتداء يهدف إلى تقديم مساعدات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل تعرّف الأوامر الصوتية، وتوفير معلومات فورية، وإجراء مهام متعددة. (ait)
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