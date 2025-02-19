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تكنولوجيا وعلوم
مقاطع البث المباشر القديمة على فيسبوك.. هذا مصيرها
Lebanon 24
19-02-2025
|
04:05
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أعلنت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها ستبدأ حذف تسجيلات البث المباشر التي مر عليها أكثر من 30 يومًا، وذلك بدايةً من 19 شباط.
وسيحتاج المستخدمون الذين يبثون مقاطع فيديو مباشرة بعد هذا التاريخ إلى تنزيل المقاطع يدويًا قبل انتهاء مدة الصلاحية لتجنب حذفها تلقائيًا.
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وذكرت ميتا في بيانٍ رسمي أن هذا التغيير يهدف إلى "مواءمة سياسات التخزين مع معايير الصناعة"؛ لأن "أغلب مشاهدات مقاطع الفيديو المباشرة تحدث خلال الأسابيع الأولى من البث".
وبالإضافة إلى ذلك، ستُحذف كافة تسجيلات البث السابقة التي تجاوزت 30 يومًا، وسيحصل المستخدمون على إشعارات عبر البريد الإلكتروني والتطبيق قبل حذفها، مما يمنحهم مهلة قدرها 90 يومًا لحفظ مقاطع الفيديو أو نقلها. (ait)
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