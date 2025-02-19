علامات تدلّك على وجود عطل وشيك في ذاكرة التخزين

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هناك مجموعة من العلامات تدل على أي عطل وشيك بذاكرة التخزين على الكمبيوتر، سواء كانت (HDD أو SSD)، وهو ما يُسهم بتجنب أي فقدان للبيانات.- بطء في الأداء: إذا لاحظت أن الكمبيوتر يصبح بطيئاً بشكل غير طبيعي عند تشغيل التطبيقات والبرامج أو نقل الملفات، فقد يكون هذا إشارة إلى أن ذاكرة التخزين تواجه مشاكل.- ارتفاع درجات الحرارة: عندما ترتفع درجة حرارة ذاكرة التخزين بشكل مفرط، قد يؤثر ذلك على أدائه، ويؤدي إلى تلفه في النهاية.- ظهور رسائل خطأ: قد تنبثق رسائل الخطأ التي تشير إلى مشاكل في الوصول إلى البيانات أو عدم القدرة على كتابة البيانات.- ملفات تالفة أو مفقودة: إذا أصبحت الملفات تالفة أو مفقودة فجأة، قد يكون ذلك نتيجة لأخطاء في الذاكرة.- توقف أو إعادة التشغيل المفاجئة: إذا كنت تشهد توقفاً مفاجئاً للنظام أو إعادة تشغيل متكررة، فقد يكون ذلك بسبب مشاكل في ذاكرة التخزين.- سعة التخزين تظهر غير دقيقة: إذا كانت سعة التخزين تظهر أقل من المعتاد أو إذا لم يتم التعرف على السعة بشكل صحيح، فقد تكون هذه علامة على تلف أجزاء من الذاكرة.- استخدام برنامج فحص الذاكرة: هنالك العديد من برامج الفحص، مثل: "CrystalDiskInfo" أو برامج إدارة الأقراص الأخرى توفر تقارير عن صحة الذاكرة باستخدام ما يسمى بـ "الصحة الإجمالية" أو "عدد دورات الكتابة".وإذا كان هناك انخفاض ملحوظ في هذه الأرقام، فهذا يعني أن عمر الذاكرة يقترب من نهايته.وإذا كنت تشك في أن الذاكرة قد تكون في طريقها للتعطل، يفضل إجراء نسخ احتياطي للبيانات في أقرب وقت والبحث عن بديل أو استبدالها بذاكرة جديدة. (إرم نيوز)