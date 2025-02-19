أبرز مميزات iPhone 17

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كشف تسرب جديد من Setsuna Digital، إلى أن جميع طرازات iPhone 17 الأربعة سيتم تجهيزها بشاشات كبيرة عالية الجودة مثل طرازات iPhone 16 Pro، هذا يأتى وسط معلومات عديدة حول سلسلة iPhone 17.ومن المتوقع أن يأتيiPhone 17 بهذه المميزات :- جميع طرازات iPhone 17 مع لوحات M14 OLED الصادرة من إحدى شركات الهواتف الصينية،- تحصل أجهزة iPhone Pro عادة على شاشات أفضل قليلًا من أجهزة iPhone غير الاحترافية، وهذا أحد الاختلافات بين أعضاء نفس سلسلة iPhone- جاء معالج M14 فى iPhone 16 Pro زيادة فى السطوع بنسبة 30٪- عمرًا أفضل للشاشة مقارنة بلوحة M13 السابقة، وتحتاج شاشة M14 أيضًا إلى طاقة أقل من سابقتها، مما يعنى أنها يمكن أن تساهم فى إطالة عمر البطارية.- استخدمت طرازات iPhone 16 غير الاحترافية لوحة M12، وهى نفسها المستخدمة فى iPhone 15.- توفر لوحة M14 بالفعل ميزات Pro لجهاز iPhone 16 Pro وPro Max، بما فى ذلك معدل تحديث شاشة يبلغ 120 هرتز ومستويات أعلى من السطوع، واستهلاك أقل للطاقة.ومع ذلك، يبدو من غير المحتمل أن تحصل هواتف iPhone 17 وiPhone 17 Air غير الاحترافية على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.وتواجه آبل منافسة قوية من قبل شركات الهواتف الصينية، التى تقدم شاشات عرض سائلة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز حتى على هواتفها ذات الميزانية المحدودة، لذا فقد تأخرت شركة Apple كثيرًا عن هذه الترقية لأجهزة iPhone القياسية، لذا فى حالة التأكد من هذه التوقعات فقد يحصل المستخدم على سطوع محسّن واستنزاف أقل للبطارية من لوحات OLED لسلسلة iPhone 17. (اليوم السابع)