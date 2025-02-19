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تكنولوجيا وعلوم

أبل وميتا يتنافسان على الروبوتات الشبيهة بالإنسان

Lebanon 24
19-02-2025 | 23:00
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كشفت تقارير جديدة، أن شركة أبل وميتا قد ينتهي بهما الأمر إلى التنافس في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر، حيث تستثمر شركة التواصل الاجتماعي بقوة في فئة المنتجات هذه، مع التركيز على الأعمال المنزلية، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".
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وهناك بالفعل شائعات تفيد بأن أبل تعمل على هذا النوع من الأجهزة، وذلك على شيء يعمل عليه فريق صغير من الأشخاص الذين يعملون إلى حد كبير بمبادرة خاصة بهم، ومختلف تمامًا عن خريطة طريق تطوير المنتج الرئيسية للشركة.
هذا المشروع قد يستغرق عقدًا من الزمان أو أكثر، إذا مضت أبل قدماً فيه.
في الواقع، أشار تقرير الأسبوع الماضي إلى أننا قد ننتظر عدة سنوات فقط من أجل روبوت بسيط نسبيًا على سطح الطاولة، على الرغم من الكشف عن مصباح الطاولة اللطيف.

فيما أفادت بلومبرج، أن ميتا طورت اهتمامًا قويًا بالروبوتات الشبيهة بالإنسان التى تعمل بالذكاء الاصطناعى، حيث ترى هذا باعتباره محورًا رئيسيًا.

وتقوم الشركة باستثمار كبير في هذه الفئة، الروبوتات المستقبلية، التى يمكنها التصرف مثل البشر والمساعدة فى المهام الجسدية.

وتخطط ميتا للعمل على أجهزة الروبوت الشبيهة بالإنسان الخاصة بها، مع التركيز الأولى على الأعمال المنزلية وبدأت مناقشة خطتها مع شركات الروبوتات، بما في ذلك Unitree Robotics و Figure AI Inc.

أكدت ميتا إنشاء الفريق الجديد للموظفين، ومن المثير للاهتمام أن هذا يشير إلى أن الروبوت الأول قد لا يحمل علامة ميتا التجارية؛ فالشركة مهتمة أكثر بتوفير الذكاء الاصطناعي للأجهزة التي تصنعها علامات تجارية أخرى.

ومع ذلك، تقول إننا قد نرى روبوتات تحمل علامة ميتا التجارية في المستقبل، قد يؤدي هذا إلى تنافس أبل وميتا. (اليوم السابع)
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