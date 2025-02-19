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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تطلق هاتفها المنتظر قريبا

Lebanon 24
19-02-2025 | 23:53
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تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من هواتف Galaxy، حصل على مواصفات تجعله منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد.


تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A36 القادم حصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+5) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير فائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فديوهات 4K.
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وشاشته أتت Super AMOLED، مقاس 6.64 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش، وهيكل الهاتف أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP67، أبعاده (162.6/77.9/7.4) ملم.


يضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3، ومعالج رسوميات من نوع Adreno، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

حصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Bluetooth 5.3، وحصل على ميزات الذكاء الاصطناعي Circle to Search التي تسهل عمليات البحث عن الصور عبر الإنترنت، إضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، ومن المفترض أن يطرح في الأسواق العالمية قريبا. (روسيا اليوم)
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