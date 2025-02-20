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تكنولوجيا وعلوم
Youdao تكشف عن جهاز مميز للترجمة يعتمد على الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
20-02-2025
|
01:49
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كشفت شركة Youdao عن جهازها الجديد المخصص لترجمة اللغات، والذي يعتمد على برمجيات الذكاء الاصطناعي DeepSeek.
من حيث المظهر يبدو جهاز Youdao SpaceOne كهاتف ذكي صغير الحجم، لكن تم تثبيت ماسح ضوئي على الجزء السفلي من هيكله ليساعد المستخدم على مسح النصوص وترجمتها، ويكفي للمستخدم أن يمرر الماسح فوق النص ليقوم الجهاز بترجمته وعرض الترجمة على الشاشة.
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حصل الجهاز أيضا على كاميرا بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن من خلالها التقاط صور للنصوص المكتوبة أو النصوص الموجودة على لوائح الإعلانات، ليقوم الجهاز بمعالجة الصور وترجمة الكلمات الموجودة فيها بشكل فوري.
ويدعم الجهاز خاصية التعرف على الصوت بالوقت الفعلي ليكون قادرا على ترجمة الحديث مباشرة، كما يدعم أكثر من مئة لغة، كما تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجودة فيه على تصحيح النطق أثناء دروس تعلم اللغة، إذ يقترح الذكاء الاصطناعي على المستخدم اللفظ الصحيح للكلمات.
حصل الجهاز على شاشة OLED، مقاسها 4.4 بوصة، دقة عرضها (1210/568) بيكسل، معدل سطوعها 600 شمعة/الإنش، وجهّزت بتقنيات لحماية العين من الأشعة الزرقاء لضمان استخدام مريح للجهاز لساعات طويلة. (روسيا اليوم)
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