Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يتميز بسعر منخفض.. هاتف جديد من "آبل"

Lebanon 24
20-02-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1323226-638756618419668907.jpg
Doc-P-1323226-638756618419668907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة آبل عن إطلاق هاتف "iPhone 16e" الجديد، الذي يُعتبر جزءًا من سلسلة "آي فون 16"، ويتميز بسعر منخفض مقارنة ببقية الطرازات في السلسلة. يأتي هذا الإصدار في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات آبل في مواجهة المنافسة المتزايدة، خاصة في السوق الصينية.
Advertisement

الـ "iPhone 16e" يتضمن العديد من المزايا المتطورة التي تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بآبل، بالإضافة إلى التكامل مع "ChatGPT" من شركة أوبن إيه آي. كما أنه يحتوي على أداء سريع مدعوم بشريحة A18، ونظام كاميرا متطور، مع تحسينات في عمر البطارية.

يبدأ سعر الجهاز من 599 دولارًا في الولايات المتحدة، وهو أقل من الطراز الأساسي "آي فون 16" الذي يبدأ سعره من 799 دولارًا. سيصبح الهاتف متاحًا في الأسواق اعتبارًا من 28 شباط 2025.

من أبرز مميزات الهاتف أنه أول طراز في السلسلة يستخدم مودم C1 المطور داخليًا من آبل للاتصال اللاسلكي، مما يمثل خطوة نحو تقليل اعتماد الشركة على شركة كوالكوم.

إطلاق هذا الهاتف يأتي في وقت حساس بالنسبة لآبل، حيث شهدت انخفاضًا في مبيعات آي فون في بعض الأسواق العالمية. تأمل الشركة أن يساعد "iPhone 16e" في جذب المستهلكين الذين يبحثون عن هواتف متطورة بأسعار معقولة، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حصتها في السوق. (سكاي نيوز)
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:40 | 2025-02-20
01:49 | 2025-02-20
23:53 | 2025-02-19
23:00 | 2025-02-19
15:00 | 2025-02-19
12:00 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24