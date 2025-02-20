يتميز بسعر منخفض.. هاتف جديد من "آبل"

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أعلنت شركة آبل عن إطلاق هاتف "iPhone 16e" الجديد، الذي يُعتبر جزءًا من سلسلة "آي فون 16"، ويتميز بسعر منخفض مقارنة ببقية الطرازات في السلسلة. يأتي هذا الإصدار في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات آبل في مواجهة المنافسة المتزايدة، خاصة في السوق الصينية.الـ "iPhone 16e" يتضمن العديد من المزايا المتطورة التي تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بآبل، بالإضافة إلى التكامل مع "ChatGPT" من شركة أوبن إيه آي. كما أنه يحتوي على أداء سريع مدعوم بشريحة A18، ونظام كاميرا متطور، مع تحسينات في عمر البطارية.يبدأ سعر الجهاز من 599 دولارًا في الولايات المتحدة، وهو أقل من الطراز الأساسي "آي فون 16" الذي يبدأ سعره من 799 دولارًا. سيصبح الهاتف متاحًا في الأسواق اعتبارًا من 28 شباط 2025.من أبرز مميزات الهاتف أنه أول طراز في السلسلة يستخدم مودم C1 المطور داخليًا من آبل للاتصال اللاسلكي، مما يمثل خطوة نحو تقليل اعتماد الشركة على شركة كوالكوم.إطلاق هذا الهاتف يأتي في وقت حساس بالنسبة لآبل، حيث شهدت انخفاضًا في مبيعات آي فون في بعض الأسواق العالمية. تأمل الشركة أن يساعد "iPhone 16e" في جذب المستهلكين الذين يبحثون عن هواتف متطورة بأسعار معقولة، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حصتها في السوق. (سكاي نيوز)