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تكنولوجيا وعلوم

رقم مفاجئ.. إليكم عدد مستخدمي "ChatGPT" أسبوعيًا!

Lebanon 24
20-02-2025 | 15:30
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ارتفع عدد مستخدمي روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT النشطين أسبوعيًا إلى 400 مليون مستخدم في شهر شباط، بزيادة قدرها 33% مقارنةً بـ300 مليون مستخدم في كانون الاول الماضي، وفقًا لما كشفه براد لايتكاب، مدير العمليات في شركة OpenAI، لشبكة CNBC الأمريكية.
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وأوضح لايتكاب أن النمو السريع يعود إلى “التطور الطبيعي” لاستخدام ChatGPT، إذ أصبح أكثر فائدة وانتشارًا بين مختلف الفئات.

وأشار لايتكاب إلى أن الكثير من المستخدمين يتعرفون ChatGPT عبر التوصيات الشفهية، ويرون قيمته العملية مع استخدام أصدقائهم المساعد الذكي، مما يجعلهم يبحثون عن حالات استخدام تناسب احتياجاتهم.

ولا يقتصر هذا التوسع على المستخدمين الأفراد، بل يمتد إلى قطاع المؤسسات، إذ تضاعف عدد المشتركين من الشركات إلى مليوني شركة منذ سبتمبر.

وأوضح لايتكاب أن العديد من الموظفين يبدؤون باستخدام ChatGPT بنحو شخصي قبل أن يقترحوا على شركاتهم اعتماده كأداة رسمية، مما يسرّع تبنيه في بيئات العمل.

وتستخدم شركات كبرى مثل Uber و Morgan Stanley و Moderna و T-Mobile تقنيات OpenAI في تطبيقاتها الخاصة.

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