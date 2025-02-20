هاتف "iPhone 16e" الجديد.. إليك المواصفات والسعر

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الهاتف الجديد يمثل نقلة نوعية في استراتيجية آبل لمواكبة المنافسة الشرسة مع شركات مثل سامسونغ وهواوي، خاصة مع تزايد اهتمام المستهلكين بالتقنيات الذكية المتطورة في الأجهزة المحمولة.يأتي آيفون 16e بتصميم مستوحى من آيفون 14، لكنه يتخلى عن زر Touch ID التقليدي، معتمداً على تقنية التعرف على الوجه Face ID.كما يتميز بشاشة OLED بحجم 6.1 بوصة، وهي تقريباً نفس حجم شاشة آيفون 16 القياسي، ما يجعله بديلاً متطوراً لسلسلة iPhone SE، التي لم تحظَ بتحديث منذ عام 2022.الهاتف مزود أيضاً بمعالج A18 القوي، وهو نفس المعالج المستخدم في هواتف آيفون 16، مما يجعله قادراً على تشغيل Apple Intelligence، وهو النظام الجديد للذكاء الاصطناعي من آبل، الذي يتيح ميزات مثل التلخيص الذكي للإشعارات، وإنشاء الصور والنصوص، وتحسين تجربة سيري عبر دمج ChatGPT دون الحاجة إلى حساب OpenAI.وفي تطور مهم، يعتبر آيفون 16e أول هاتف من آبل يحتوي على مودم 5G من تطوير الشركة نفسها، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تقليل اعتمادها على مزودي المكونات الخارجيين مثل كوالكوم. وهذا التحديث قد يعزز من كفاءة الاتصال وتحسين عمر البطارية، وهي من النقاط التي كانت محل انتقادات سابقة في إصدارات آيفون منخفضة التكلفة.رغم أن الهاتف يفتقد إلى بعض الميزات المتاحة في النسخ الأغلى من آيفون 16، مثل الكاميرا الثانية لتصوير الزوايا الواسعة وزر Camera Control الجديد، إلا أنه يقدم تجربة متكاملة بفضل كاميرته الخلفية بدقة 48 ميغابكسل، التي تدعم تقريباً بصرياً يصل إلى 2x، إلى جانب كاميرا TrueDepth الأمامية.كما تم تزويده بمنفذ USB-C، ليتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يدعم تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي السريع، مكتفياً بشحن Qi حتى 7.5 واط فقط.أعلنت آبل أن الهاتف سيكون متاحاً للطلب المسبق ابتداءً من 21 شباط في 59 دولة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، والهند، على أن يتم الشحن رسمياً في 28 شباط، بسعر 599 دولاراً.ويأتي إطلاق آيفون 16e في وقت تسعى فيه آبل لتعويض تراجع مبيعاتها في الصين، حيث فقدت جزءاً من حصتها السوقية لصالح منافسين محليين مثل هواوي.ومع ذلك، فإن دمج Apple Intelligence في هاتف اقتصادي قد يمنحها فرصة لاستقطاب فئات جديدة من المستخدمين، خاصة مع استمرار التطور في سوق الذكاء الاصطناعي.