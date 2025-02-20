Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هاتف "iPhone 16e" الجديد.. إليك المواصفات والسعر

Lebanon 24
20-02-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1323405-638756935949742792.jpg
Doc-P-1323405-638756935949742792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة آبل اليوم عن إطلاق هاتفها الجديد آيفون 16e، الذي يأتي بسعر تنافسي، معززاً بخصائص الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها في سوق الهواتف الذكية متوسطة التكلفة.

الهاتف الجديد يمثل نقلة نوعية في استراتيجية آبل لمواكبة المنافسة الشرسة مع شركات مثل سامسونغ وهواوي، خاصة مع تزايد اهتمام المستهلكين بالتقنيات الذكية المتطورة في الأجهزة المحمولة.
Advertisement

يأتي آيفون 16e بتصميم مستوحى من آيفون 14، لكنه يتخلى عن زر Touch ID التقليدي، معتمداً على تقنية التعرف على الوجه Face ID.

كما يتميز بشاشة OLED بحجم 6.1 بوصة، وهي تقريباً نفس حجم شاشة آيفون 16 القياسي، ما يجعله بديلاً متطوراً لسلسلة iPhone SE، التي لم تحظَ بتحديث منذ عام 2022.

الهاتف مزود أيضاً بمعالج A18 القوي، وهو نفس المعالج المستخدم في هواتف آيفون 16، مما يجعله قادراً على تشغيل Apple Intelligence، وهو النظام الجديد للذكاء الاصطناعي من آبل، الذي يتيح ميزات مثل التلخيص الذكي للإشعارات، وإنشاء الصور والنصوص، وتحسين تجربة سيري عبر دمج ChatGPT دون الحاجة إلى حساب OpenAI.

وفي تطور مهم، يعتبر آيفون 16e أول هاتف من آبل يحتوي على مودم 5G من تطوير الشركة نفسها، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تقليل اعتمادها على مزودي المكونات الخارجيين مثل كوالكوم. وهذا التحديث قد يعزز من كفاءة الاتصال وتحسين عمر البطارية، وهي من النقاط التي كانت محل انتقادات سابقة في إصدارات آيفون منخفضة التكلفة.

رغم أن الهاتف يفتقد إلى بعض الميزات المتاحة في النسخ الأغلى من آيفون 16، مثل الكاميرا الثانية لتصوير الزوايا الواسعة وزر Camera Control الجديد، إلا أنه يقدم تجربة متكاملة بفضل كاميرته الخلفية بدقة 48 ميغابكسل، التي تدعم تقريباً بصرياً يصل إلى 2x، إلى جانب كاميرا TrueDepth الأمامية.

كما تم تزويده بمنفذ USB-C، ليتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يدعم تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي السريع، مكتفياً بشحن Qi حتى 7.5 واط فقط.

أعلنت آبل أن الهاتف سيكون متاحاً للطلب المسبق ابتداءً من 21 شباط في 59 دولة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، والهند، على أن يتم الشحن رسمياً في 28 شباط، بسعر 599 دولاراً.

ويأتي إطلاق آيفون 16e في وقت تسعى فيه آبل لتعويض تراجع مبيعاتها في الصين، حيث فقدت جزءاً من حصتها السوقية لصالح منافسين محليين مثل هواوي.

ومع ذلك، فإن دمج Apple Intelligence في هاتف اقتصادي قد يمنحها فرصة لاستقطاب فئات جديدة من المستخدمين، خاصة مع استمرار التطور في سوق الذكاء الاصطناعي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:05 | 2025-02-21
15:30 | 2025-02-20
12:45 | 2025-02-20
11:16 | 2025-02-20
10:28 | 2025-02-20
07:30 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24