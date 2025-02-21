بسعر مرتفع جدًا.. "رولز رويس" تطرح أفخم سيارة كهربائية

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رغم أن رولز رويس سبكتر الكوبيه الكهربائية تُعد واحدة من أغلى السيارات الكهربائية في العالم بسعر يبدأ من 400 ألف دولار، إلا أن الشركة البريطانية تستعد لطرح نسخة أكثر قوة وفخامة وهي "بلاك بادج سبكتر"، التي تتميز بأداء أعلى ومدى أطول، لتصبح بذلك أقوى سيارة تنتجها رولز رويس على الإطلاق.تأتي السيارة بمحرك كهربائي بقوة 659 حصانًا وعزم دوران يبلغ 792 رطلاً/قدم، مما يمنحها تسارعًا مذهلًا من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة خلال 4.1 ثانية، ما يجعلها أيضًا واحدة من أسرع سيارات رولز رويس.وتعتمد "بلاك بادج سبكتر" على نظام الدفع الرباعي، حيث يتم توزيع القوة على جميع العجلات الأربع من خلال محركين كهربائيين مرتبطين ببطارية ضخمة بسعة 102 كيلووات/ساعة، مما يعزز من كفاءتها وأدائها الفائق.ومن المفترض أن تقدم فئة بلاك بادج المزيد من القوة والمزايا لعشاق السيارات الفارهة، كما تقدم نكهة الفخامة مختلفة من عما تقدمه رولز رويس عادة، مع لمسات داكنة وخيارات تصميم أكثر جرأة تهدف إلى تحقيق أقصى كفاءة ديناميكية وقدرة على تجنب مقاومة الهواء، مما لا تقدمه السيارات القياسية من الشركة البريطانية عادة.وتتميز المقصورة الداخلية بسطح منسوج مما يعرف باسم الألياف التقنية، على شكل الألماس مع زخرفة نجمة مضيئة في جميع الأنحاء.ولإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لسيارة بلاك بادج سبكتر الجديدة، يجب على السائق تنشيط وضعين جديدين هما "وضع اللانهائي" (إنفينتي) الذي يطلق الطاقة الكاملة للسيارة ويستخدم عند الحاجة إلى أقصى طاقة ممكنة، والوضع الثاني هو وضع الحيوية (سبريتيد) الجديد الذي يتيح الاستفادة من أقصى عزم للدوران، وبالتالي القيام بأشياء ممتعة في سيارتك الكهربائية مثل عمليات الإطلاق تحت السيطرة للسيارة.في الوقت نفسه فإن استخدام عجلات مقاس 23 بوصة، في السيارة بلاك بادج يخفض مدى البطارية من 277 ميلاً إلى 251 ميلاً فقط، في حين يصل المدى إلى 266 ميلاً عند استخدام عجلات مقاس 22 بوصة.وفي حين لم تكشف رولز رويس النقاب عن السعر الرسمي للسيارة الجديدة، من المتوقع أن يبدأ من 490 ألف دولار. (24)