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تكنولوجيا وعلوم

لمدة محدودة... إيلون ماسك يعلن إتاحة Grok 3 مجانًا

Lebanon 24
21-02-2025 | 05:58
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أعلنت شركة xAI، على لسان مؤسسها إيلون ماسك، إتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي الأحدث Grok 3 مجانًا لجميع المستخدمين “لمدة قصيرة”. ولم تحدد الشركة المدة الزمنية الدقيقة لهذا العرض.

ويمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى نموذج Grok 3 عبر منصة إكس أو من خلال التطبيق المستقل، مع توفر مزايا جديدة مثل “التفكير Think” و “البحث العميق Deep Search”.
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وللاستفادة منها، يجب التحقق من تحديد نموذج Grok 3 في قائمة الخيارات داخل واجهة الدردشة، بدلًا من Grok 2.

وأما المشتركون في خدمة “بريميوم بلس”، التي تبلغ تكلفتها 40 دولارًا شهريًا، أو مشتركو خطة SuperGrok المستقلة مقابل 30 دولارًا شهريًا، فسوف يحصلون على وصول موسّع إلى مزايا Grok 3، بالإضافة إلى إمكانية تجربة مزايا متقدمة مثل وضع الصوت (Voice Mode) المُنتظر.

وأُطلق نموذج Grok 3 قبل أيام خلال بث مباشر، إذ وصفه ماسك بأنه “أكثر تقدمًا بفارق كبير مقارنة بـ Grok 2”. وأوضحت xAI أن بعض النماذج الجديدة تتمتع بقدرات “تفكير شبيهة بالبشر”، ويمكن تفعيلها عبر خيار “التفكير Think”، مما يجعلها مثالية للرد على استفسارات معقدة في الرياضيات والعلوم والبرمجة.

وأما ميزة البحث العميق DeepSearch، فهي تشكّل جيلًا جديدًا من محركات البحث، إذ توفر ملخصات متكاملة للبحوث والاستفسارات العلمية.

ومع ذلك، فقد يواجه المستخدمون أصحاب الحسابات المجانية قيودًا على الخوادم عند ارتفاع عدد الطلبات، في حين يتمتع المشتركون بالأولوية في الوصول.

ويحصل المشتركون على وضع “Big Brain”، القادر على معالجة مسائل معقدة تتطلب قدرة حسابية أكبر، إضافةً إلى إمكانية غير محدودة لإنشاء الصور لمشتركي خطة SuperGrok.
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