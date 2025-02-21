GoPro تعلن إطلاق إصدار جديد من كاميرا MAX

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أعلنت GoPro إطلاق إصدار جديد من كاميرتها المميزة MAX، التي توفر تصويرًا بدقة قدرها 5.6K، مما يتيح للمستخدمين اختيار الزوايا المفضلة بعد التصوير.وتتميز الكاميرا بعدسات مزدوجة تمنح تغطية كاملة للمشهد، مع إمكانية تحويل اللقطات بسهولة إلى مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K، كما تدعم التصوير بعدسة واحدة بدقة قدرها 1440 بكسلًا، مع توفير خيارات لعدسات رقمية مختلفة، ضيقة أو واسعة أو خطية، وغيرها.ويأتي هذا الإصدار بتصميم قوي ومقاوم للماء حتى عمق قدره 16 قدمًا، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في الظروف القاسية، كما زُوّدت الكاميرا ببطارية Enduro التي توفر عمرًا أطول، خاصةً في الأجواء الباردة، بالإضافة إلى ستة ميكروفونات لتحسين جودة الصوت، وتقليل ضوضاء الرياح.وتدعم الكاميرا ميزة TimeWarp 360 التي تتيح إنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية “تايم لابس”، إلى جانب القدرة على التقاط صور بزاوية قدرها 360 درجة بدقة قدرها 16 ميغابكسل.وفيما يتعلق بتجربة التحرير، قدّمت GoPro تحسينات على تطبيق Quik التابع لها، إذ أضافت مزايا، مثل التتبع الذكي للأجسام بالذكاء الاصطناعي، الذي يسمح للكاميرا بالتركيز تلقائيًا على الأهداف المتحركة، وميزة Keyframing التي تمنح المستخدم تحكمًا دقيقًا في زوايا المشهد.ويتيح التطبيق إضافة تأثيرات سينمائية سلسة، إلى جانب ميزة الانتقالات التلقائية التي تجعل تحرير الفيديو أكثر سلاسة، ويمكن تحرير كل مقطع على حدة، وتحويل لقطات الفيديو إلى صور ثابتة عبر أداة Frame Grab.وإلى جانب ذلك، قدّمت GoPro إضافة Reframe لأجهزة الحاسوب، وتوفر هذه الإضافة أدوات متقدمة لضبط زاوية التصوير، وموضع الكاميرا، وانحناء العدسة، ومستوى الأفق، والتشويش الحركي لمقاطع الفيديو بزاوية قدرها 360 درجة والمقاطع الثنائية الأبعاد.