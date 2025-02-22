بعد أسابيع قليلة من إطلاقه.. تطبيق فرنسي يحصد مليون تثبيت

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أكدت شركة Mistral AI الفرنسية وصول تطبيقها الذكي le chat إلى مليون تثبيت، بعد أسابيع قليلة من إطلاقه، ونقلت صحيفة Le Parisien الفرنسية عن الشركة قولها إن التطبيق تصدر قائمة التحميلات المجانية على متجر أبل في فرنسا.وفي حديثه خلال مقابلة تلفزيونية قبيل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي AI Action Summit في باريس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستخدمين إلى تحميل le chat الذي طورته ميسترال، بدلاً من استخدام ChatGPT من OpenAI أو أي تطبيق آخر.وهذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها تطبيق ذكاء اصطناعي نجاحاً كبيراً، ففي تشرين الثاني 2023، أطلقت OpenAI تطبيق ChatGPT الذي حصد 500 ألف تحميل في ستة أيام فقط، رغم أنه كان محدوداً للمستخدمين في الولايات المتحدة على أجهزة iOS، وحالياً، وبحسب آخر الإحصاءات من مؤسسة App Figures، تجاوز عدد تحميلات ChatGPT حاجز 350 مليون مرة.في الفترة ما بين 10 و31 كانون الثاني ، سجل تطبيق DeepSeek مليون تحميل أيضاً، لكن ما يثير الانتباه هو أن التطبيق الصيني انتشر بسرعة كبيرة في نهاية كانون الثاني، ليجذب ملايين المستخدمين الجدد في أيام قليلة.لكن ميسترال لا تواجه تحديات من الشركات الصغيرة فقط، بل من عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل، ومايكروسوفت أيضاً، اللتين تسعيان للانضمام إلى سباق المساعدين الأذكياء مع تطبيق Gemini من جوجل، وCopilot من مايكروسوفت، وسط رغبة كل منهما في احتلال مكان على شاشة هواتف المستخدمين.Mistral Saba.. نموذج عربيوأطلقت الشركة الفرنسية الناشئة نموذجها الجديد Mistral Saba المخصص للغة العربية، والذي يُعتبر من النماذج الصغيرة ذات المعمارية التي تحتوي على حوالي 24 مليار متغير، وهذا النموذج يتميز بسرعته وكفاءته العالية في التعامل مع المهام باللغة العربية، مع استهلاك طاقة أقل.النموذج الجديد مُصمم خصيصاً ليخدم منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، ويمكن تشغيله محلياً على خوادم داخل أي دولة أو مؤسسة، وبذلك لن يحتاج النموذج إلى الاتصال بالإنترنت، ولن يتم إرسال بيانات المستخدمين إلى سحابة ميسترال، مما يوفر مزيداً من الأمان والخصوصية.(الشرق)