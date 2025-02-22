في خطوة غير مسبوقة.. أبل تسهّل وصول دولة أوروبية لبيانات المستخدمين بإلغاء هذه الميزة

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أعلنت شركة آبل انها ستتخلى عن أكثر ميزات التشفير الأمني تقدمًا لبيانات السحابة في المملكة المتحدة، بعد تقارير تفيد بأن الحكومة البريطانية طالبت الشركة بإمكانية للوصول إلى بيانات المستخدم.وقالت أبل إن الحماية المتقدمة للبيانات، وهي ميزة اختيارية تضيف تشفيرًا من البداية إلى النهاية للأمان عبر مجموعة واسعة من بيانات المستخدم، لم تعد متاحة في بريطانيا للمستخدمين الجدد وسيحتاج المستخدمون الحاليون بالمملكة المتحدة إلى تعطيل ميزة الأمان هذه.وتطلب الحكومات بشكل روتيني من شركات التكنولوجيا بيانات المستخدم لحل القضايا الجنائية، لكن طلب بريطانيا، الذي صدر الشهر الماضي، يُنظر إليه على أنه شامل بشكل خاص.وتقدمت بريطانيا بالطلب بموجب قانون سلطات التحقيق لعام 2016، والذي جمع بين سلطات مختلفة قائمة بشأن اعتراض الاتصالات والحصول عليها.في حين يقول مسؤولون أمنيون إن ميزات تشفير البيانات تجعل من الصعب القبض على المجرمين، فإن شركات التكنولوجيا تحمي منذ فترة طويلة حق مستخدميها في الخصوصية.وذكرت وسائل إعلام بريطانية "أن القضية تتعلق بميزة تقدمها شركة أبل تسمح لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة ماك وغيرها من الأجهزة بضمان أنهم وحدهم - وليس حتى أبل- قادرون على فتح البيانات المخزنة على سحابتها."ويستخدم معظم مستخدمي أبل ميزات أمنية مثل المصادقة الثنائية، ولكن عددا أقل من هؤلاء الذين يسعون إلى الحصول على هذه الضمانات الأكثر صرامة يمكّنهم من استخدام الحماية المتقدمة للبيانات.(الحرة)