فيس بوك يوافق على مكافآت ضخمة للمديرين التنفيذيين

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أعلنت شركة ميتا (Meta) الشركة الام لمنصة فيس بوك عن خطة جديدة لزيادة مكافآت المديرين التنفيذيين، وفقًا لوثيقة رسمية نشرت مؤخرا، وبموجب الخطة الجديدة، يمكن للتنفيذيين الحصول على مكافأة سنوية تصل إلى 200٪ من رواتبهم الأساسية، مقارنة بـ 75٪ في السابق، وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشركة عن تسريح 5٪ من قوتها العاملة العالمية.تمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل لجنة في مجلس إدارة ميتا في 13 فبراير، حيث أوضحت اللجنة أن إجمالي التعويضات النقدية المستهدفة للمديرين التنفيذيين كان عند أو أقل من النسبة الـ 15 الأدنى مقارنة بالشركات المنافسة. من الجدير بالذكر أن هذه المكافآت لا تشمل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، الذي تُقدر ثروته بنحو 250 مليار دولار.ي الوقت نفسه، قررت ميتا تقليل منح الأسهم السنوية للموظفين العاديين بنسبة 10٪، وفقًا لتقرير نشرته فاينانشال تايمز. يختلف حجم التخفيض وفقًا لموقع الموظف وطبيعة عمله، ولم تقدم الشركة أي تعليق إضافي حول هذه الخطوة.لا تزال ميتا تمضي قدمًا في خطة تقليص الوظائف، حيث قامت بتسريح أكثر من 20,000 موظف خلال العامين الماضيين، على الرغم من الأداء المالي القوي للشركة. فقد ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 50٪ خلال العام الماضي، وبلغ سعر السهم الحالي حوالي 687 دولارًا. كما أعلنت الشركة مؤخرًا عن ارتفاع إيراداتها في الربع الرابع بنسبة 21٪ على أساس سنوي، لتتجاوز 48 مليار دولار.في أواخر العام الماضي، صرّح مارك زوكربيرغ بأن: “هيكل تنظيمي أكثر رشاقة سينفذ الأولويات العليا بسرعة أكبر، وسيكون الموظفون أكثر إنتاجية، وسيصبح العمل أكثر متعة وإشباعًا.”ومع ذلك، فإن تسريح الموظفين مقابل زيادة مكافآت التنفيذيين يثير جدلاً واسعًا حول سياسات الشركة في إدارة الأرباح والموارد البشرية. (اليوم السابع)