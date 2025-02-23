أخطاء في شحن الهاتف تؤدي إلى إتلاف البطارية

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يرتكب كثير منا دون وعي عدداً من الأخطاء أثناء شحن الهواتف الجوالة، الأمر الذي يؤدي إلى إتلاف البطارية.ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن عدد من خبراء التكنولوجيا حديثهم عن أبرز هذه الأخطاء، وهي:يقول سانديب أونيكريشنان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة «ليونفولت» التقنية: «أول شيء يجب عليك فعله هو التوقف عن الهوس بشحن هاتفك إلى أقصى سعة ممكنة».ويُضيف: «سيشعر كثير منا بالحاجة إلى إبقاء الهاتف مشحوناً بنسبة 100 في المائة كلما أمكن ذلك، إلا أن هذا النهج ليس الأفضل للبطارية على المدى الطويل؛ حيث يضعها تحت ضغط إضافي غير ضروري من شأنه أن يُسرع من تلفها».وأشار أونيكريشنان إلى أن الحفاظ على شحن البطارية بين 20 و80 في المائة أكثر فائدة لعمر البطارية.ولهذا السبب، يوصي أونيكريشنان بشحن هاتفك أثناء النهار بدلاً من الليل؛ حيث «يُمكنك مراقبة مستوى شحنه وفصله قبل أن يصل إلى سعته الكاملة».استخدام الهاتف أثناء شحنهوينصح الخبراء بتجنُّب استخدام الهاتف أثناء شحنه؛ تفادياً لرفع درجة حرارته؛ حيث أشاروا إلى أن درجة الحرارة تلعب «دوراً حاسماً» في عمر البطارية.وقال أونيكريشنان إن استخدام الهاتف أثناء شحنه «يولد حرارة مفرطة، ويُعزز من تدهور البطارية. وبالمثل، فإن وضع هاتفك تحت وسادة أو بطانية أثناء شحنه ليلاً هو أمر غاية في الخطورة على البطارية، بالإضافة إلى إمكانية تسببه في حدوث حريق».يقول أونيكريشنان إن استخدام الشواحن فائقة السرعة يضر ببطارية الهاتف على المدى الطويل.كما حذَّر من استخدام الشواحن الرخيصة، قائلاً: «من الأفضل لك حقّاً الالتزام بالشواحن التي توصي بها الشركة المصنعة لهاتفك، حتى لو كانت تكلفتها عالية بعض الشيء. فالشواحن الرخيصة قد توفر تياراً أو جهداً غير مستقر، وتُشكل خطر ارتفاع درجة الحرارة، ما يتلف البطارية في النهاية». (الشرق الاوسط)