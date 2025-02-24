5 أسباب تدعم اختفاء الهواتف الصغيرة في عام 2025.. ما هي؟

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لسنوات، ظلت الهواتف الصغيرة خيارًا مفضلًا لمحبي الأجهزة المدمجة، لكن عام 2025 يبدو أنه سيكون نقطة النهاية لهذا النوع من الهواتف.ليس لأن المستخدمين لم يعودوا يرغبون بها، بل لأن التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الأداء لم تترك لها مجالًا للبقاء.وفي هذا التقرير نستعرض معكم أسباب تشير إلى اختفاء الهواتف الصغيرة خلال العام الجاري، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina" واطلعت عليه "العربية Business".1- عمر البطارية.. المشكلة التي لا حل لهاتعتمد بطاريات الهواتف الذكية على الحجم الفعلي للجهاز، والهواتف الصغيرة ببساطة لا توفر المساحة الكافية لبطارية كبيرة.حتى مع التطورات في كيمياء البطاريات وكفاءة الشرائح الحديثة، لا يمكن لهذه الهواتف مجاراة نظيراتها الأكبر.فمثلاً، رغم تكامل الأجهزة والبرمجيات في iPhone 13 Mini، فإنه لم يستطع منافسة عمر بطارية الطرازات الأكبر.ومع ازدياد استهلاك التطبيقات للطاقة، أصبحت الهواتف الصغيرة غير عملية للمستخدمين الذين يريدون هاتفًا يدوم طوال اليوم.2- الأداء والحرارةكلما زادت قوة المعالجات، زادت معها الحرارة الناتجة عن الأداء العالي.الأجهزة الكبيرة لديها مساحة داخلية لأنظمة تبريد متطورة مثل غرف البخار وموزعات الحرارة، لكن الهواتف الصغيرة تفتقر لهذه المزايا، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء عند تشغيل التطبيقات الثقيلة أو ممارسة الألعاب.3- تحديات الجيل الخامس والاتصالالهواتف الذكية الحديثة تعتمد على هوائيات متعددة لتعزيز قوة الإشارة، لكن الهواتف الصغيرة تعاني في هذا الجانب بسبب قلة المساحة المتاحة لوضع هذه الهوائيات.وهذا يؤدي إلى استقبال ضعيف، سرعات أقل، وزيادة استهلاك البطارية في محاولة للحفاظ على الاتصال بشبكات الجيل الخامس.ومع تقنيات مثل Wi-Fi 7 وmmWave 5G، يصبح توفير اتصال مستقر في هاتف صغير أكثر صعوبة.4- التطبيقات والتصميم البرمجي لم يعد يدعمهمعظم التطبيقات اليوم مصممة لشاشات كبيرة، مما يجعل تجربة المستخدم على الهواتف الصغيرة غير مثالية.غالبًا ما تكون الأزرار أصغر، وعناصر واجهة المستخدم مضغوطة، والتصفح أقل سلاسة.المطورون يركزون على الأجهزة الشائعة، والتي أصبحت تتراوح بين 6 و7 بوصات، مما يجعل الهواتف الصغيرة خيارًا أقل توافقًا مع التطور البرمجي الحالي.5- اتجاهات السوق تغيرت.. والمستهلكون أيضًاالطلب على الهواتف الصغيرة تراجع بشدة، وأرقام المبيعات تؤكد ذلك.حتى "أبل"، التي دعمت هذا النوع من الأجهزة مع iPhone SE وiPhone Mini، تخلت عنه لصالح طرازات بشاشات أكبر.الشركات الأخرى مثل "أسوس" أيضاً انسحبت من هذه الفئة، مع تحول المستخدمين إلى الأجهزة القابلة للطي التي توفر تجربة استخدام مزدوجة – هاتف صغير عند الطي، وشاشة كبيرة عند الفتح.هل انتهت الهواتف الصغيرة تمامًا؟بدلاً من الاختفاء، الهواتف الصغيرة تتطور، ما كان يُعتبر هاتفًا "كبيرًا بحجم 6 بوصات أصبح اليوم هو الحجم الصغير الجديد.ومع ازدياد الطلب على الهواتف القابلة للطي، قد يكون الحل الأمثل هو تقديم أجهزة صغيرة الحجم ولكن قابلة للتوسّع عند الحاجة، مما يلغي الحاجة إلى الهواتف الصغيرة التقليدية. (العربية)