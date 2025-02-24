6 أدوات ذكاء اصطناعي هي الأكثر شعبية حاليًا

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تُحدث أدوات الذكاء الاصطناعي تحولات كبيرة في الحياة اليومية للأشخاص سواء في العمل وخارجه، ويتزايد استخدامها يومًا بعد الآخر، مع ظهور أدوات جديدة وتطور هذه التكنولوجيا باستمرار.وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة "Future Publishing" للإعلام، ومقرها لندن، وشمل المئات من مستهلكي التكنولوجيا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن استخدام الذكاء الاصطناعي آخذ في النمو.وكشف استطلال الرأي عن أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبيةً حاليًا بين المستخدمين، بحسب تقرير لموقع "TechRadar" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".1- "شات جي بي تي"يستخدم 39% من المشاركين في الاستطلاع في الولايات المتحدة روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي"، فيما يستخدمه 35% في المملكة المتحدة.ويظهر هذا أنه رغم المنافسة المحتدمة في هذا المجال، لا يزال "شات جي بي تي" في المقدمة باعتباره أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا.وكشفت شركة "OpenAI" مطورة "شات جي بي تي" أن عدد مستخدميه النشطين أسبوعيًا بلغ في فبراير الجاري 400 مليون بزيادة 33% عن ديسمبر الماضي.و"شات جي بي تي" هو روبوت دردشة متعدد أساليب التشغيل، ويُعزى إليه بدء الثورة الحالية في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو قادر على إنتاج النصوص والصور، وتحليل المستندات والبحث على الويب.2- "Gemini"يستخدم 27% من المشاركين في الاستطلاع في الولايات المتحدة المساعد الرقمي الذكي "Gemini" من شركة غوغل، مقابل 18% في المملكة المتحدة.و"Gemini" هو تطبيق ذكاء اصطناعي متعدد أساليب التشغيل، يمكنه التعامل مع النصوص والصوت والصور والمستندات. وتتيح "غوغل" نسخة مجانية منه، لكن المستخدمين الذي يدفعون اشتراكات يحصلون على أدوات أكثر تقدمًا في "Gemini".3- "Copilot"يستخدم 23% من المشاركين في استطلاع الرأي في الولايات المتحدة المساعد المعتمد على الذكاء الاصطناعي "Copilot" من شركة مايكروسوفت، مقابل 17% من المشاركين في المملكة المتحدة.يمكن استخدام " Copilot " لإنشاء النصوص، والتفكير في حل للمشكلات، والتوصل إلى أفكار، وإنشاء صور، والبحث في الويب، والمزيد، مع ميزات إضافية للمستخدمين الذين يدفعون اشتراكات.وارتفع استخدامه بنسبة 64% خلال العام الماضي، مع تسجيل دخول 23% من المستخدمين في الولايات المتحدة و17% من المستخدمين في المملكة المتحدة بانتظام.4- "Grammarly"جاءت أداة "Grammarly" على نحوٍ غير متوقع ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبيةً. ويستخدم 24% من المشاركين في الاستطلاع في الولايات المتحدة الأداة، مقابل 16% للمشاركين في المملكة المتحدة.وربما جاءت شعبية "Grammarly"، وهي أداة لمراجعة النصوص وقواعد اللغة، بعد طرحها مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة. ويمكن استخدام الأداة مجانًا، لكن الاشتراك المدفوع يمنح المستخدم وصولًا لمزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي.وتركز الأداة بالأساس على النص، سواء كان ذلك عن طريق إنشائه من الصفر، أو إعادة صياغة ما كتبه المستخدم بالفعل أو التحقق من الأخطاء.5- "Image Generator"يستخدم 14% من المشاركين في الاستطلاع في الولايات المتحدة أداة "Image Generator" من "Microsoft Designer"، مقابل 9% من المشاركين في المملكة المتحدة.و"Image Generator" هو أداة لتصميم الرسوم تعمل بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيق "Microsoft Designer".6- "Perplexity"مع متوسط استخدام 11% من المشاركين في الاستطلاع، يحتل "Perplexity" المرتبة السادسة، وهو روبوت دردشة يمكنه إنشاء نصوص وتحليل المستندات والبحث في الويب.وضم مؤخرًا أداة للبحث العميق (Deep Search)، ويمكن استخدامه بالمجان، أو الدفع من أجل ميزات أكثر. (العربية)