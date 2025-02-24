"غوغل" تكشف عن تسعير أداة "Veo 2" لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

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كشفت شركة غوغل عن تسعير استخدام أداة الذكاء الاصطناعي "Veo 2" لإنشاء الفيديو التي أصدرتها في ديسمبر الماضي.وتبلغ تكلفة استخدام "Veo 2" لإنتاج ثانية واحدة من الفيديو 50 سنتًا، وهو ما يعني أن تكلفة الدقيقة ستصل إلى 30 دولارًا، بحسب ما أظهرته صفحة التسعير الخاصة بالشركة.وبهذه المعدل ستصل تكلفة إنشاء ساعة من الفيديو بواسطة أداة "Veo 2" إلى 1,800 دولار.وقارن جون بارون الباحث في شركة "غوغل ديب مايند"، التابعة لغوغل ومطورة الأداة، هذا التسعير بفيلم "Avengers: Endgame" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، والذي بلغت ميزانية إنتاجه 356 مليون دولار، وهو ما يعني أن سعر الثانية يبلغ 32 ألف دولار، بحسب تقرير لموقع "TecCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".لكن تسعير "غوغل" قد يمثل إشكالًا، إذ أن المستخدمين لن يستخدموا بالضرورة كل ثانية من الفيديو الذي تم إنشاؤه بواسطة "Veo 2" الذي يدفعون مقابله.كما أنه من غير المرجح أن ينتج "Veo 2" ملحمة مثل فليم "Avengers" مدتها ثلاث ساعات في أي وقت قريب، فأبرز إعلان عرضته "غوغل" لقدرة الأداة أظهر أنها قادرة على إنشاء مقاطع مدتها دقيقتان أو أكثر.وعلى صعيد مقارنة بنماذج مماثلة من شركات الذكاء الاصطناعي، تتيح "OpenAI" استخدام نموذج "Sora" لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي للمشتركين الذين يدفعون 200 دولار شهريًا مقابل اشتراك "ChatGPT Pro" من روبوت الدردشة "شات جي بي تي". (العربية)