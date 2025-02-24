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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات جديدة تكشف عن هاتف سامسونغ ثلاثي الطي "Galaxy G Fold"

Lebanon 24
24-02-2025 | 16:01
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كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات من المتوقع أن تطلق هاتفها ثلاثي الطي المقبل جنبًا إلى جنب مع هاتفي "Galaxy Z Flip 7" و"Galaxy Z Fold 7".

وقد يظهر الهاتف ثلاثي الطي، الذي يُشاع أنه يُسمى "Galaxy G Fold"، لأول مرة عالميًا في يوليو.
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ووفقًا لمصادر في الصناعة، ستبدأ "سامسونغ" في الحصول على شاشات قابلة للطي المزدوج في أبريل، بحسب تقرير لموقع "Neowin" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الكبير لأجزاء الهاتف ثلاثي الطي في شهر أبريل نفسه، على أن يبدأ إنتاج الجهاز في الوقت نفسه مع هاتف "Galaxy Z Fold 7".

وقالت مصادر مقربة من عملية الإنتاج إن الهاتف ثلاثي الطي يتم تطويره وإنتاجه في الوقت نفسه مع سلسلة هواتف "Z".

ومن المتوقع أن تنتج "سامسونغ" حوالي 200 ألف وحدة فقط من الهاتف ثلاثي الطي، وهي خطوة مماثلة لهاتف "Galaxy Z Fold6 SE"، الذي أطلقته الشركة حصريًا في الصين وكوريا.

ويُتوقع أن تطلق "سامسونغ" هذا العام العديد من الهواتف القابلة للطي، بما في ذلك "Galaxy Z Fold7" و"Galaxy Z Flip7" المعتادين، إلى جانب الهاتف الاقتصادي "Galaxy Z Flip7 FE"، وكذلك الهاتف ثلاثي الطي.
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