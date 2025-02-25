مرسيدس تعلن عن دراجة متطورة مدعومة بخوذة الواقع الافتراضي

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أعلنت شركة مرسيدس عن دراجة هوائية مميزة مزودة بتقنيات متطورة من بينها خوذة تعمل بتقنيات الواقع الافتراضي.يمكن استعمال دراجة Mercedes-AMG F1 City Edition 750 كدراجة هوائية عادية، أو استخدمها كدراجة كهربائية للتنقل السريع والمريح في المدن، إذ حصلت على محرك كهربائي بقوة 750 واط، يمكنها من الوصول إلى سرعة 45 كلم/ساعة، كما جهّزت ببطاريات تكفيها لتقطع 112 كلم بالشحنة الواحدة.وحصلت هذه الدراحة على العديد من الوضعيات للتحكم بها أثناء التنقل، وضعية (توفير الطاقة في الرحلات الطويلة)، وضعية sport، ووضعية sport plus، ووضعية Race التي يمكن استعمالها للتنقل بأقصى سرعة للدراجة.ويوجد على مقود الدراجة شاشة بمقاس 5.5 بوصة تعرض على السائق وضعيات التحكم، وعداد السرعة، وشحن البطارية، ومعلومات حول المكالمات والرسائل الواردة إلى هاتفه، وغيرها من المعلومات.كما حصل راكب هذه الدراجة على خوذة الواقع الافتراضي Mercedes-AMG F1 Team Smart eBike Helmet التي تتصل مع الدراجة عبر تقنية Bluetooth، وتظهر له العديد من البيانات المهمة أثناء التنقل، ويمكن من خلال هذه الخوذة التحكم بمستويات أضواء الدراجة، كما جهزت الخوذة بميزة "اكتشاف السقوط"، ففي حال التعرض الراكب لسقوط قوي تقوم تلقائيا بإرسال رسالة طوارئ إلى جهات كان المستخدم قد حددها مسبقا.وستباع الدراجة الجديدة بسعر 4000 دولار تقريبا، أما الخوذة الخاصة بها ستكون بسعر 400 دولار. (روسيا اليوم)