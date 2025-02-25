12
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
مرسيدس تعلن عن دراجة متطورة مدعومة بخوذة الواقع الافتراضي
Lebanon 24
25-02-2025
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة مرسيدس عن دراجة هوائية مميزة مزودة بتقنيات متطورة من بينها خوذة تعمل بتقنيات الواقع الافتراضي.
يمكن استعمال دراجة Mercedes-AMG F1 City Edition 750 كدراجة هوائية عادية، أو استخدمها كدراجة كهربائية للتنقل السريع والمريح في المدن، إذ حصلت على محرك كهربائي بقوة 750 واط، يمكنها من الوصول إلى سرعة 45 كلم/ساعة، كما جهّزت ببطاريات تكفيها لتقطع 112 كلم بالشحنة الواحدة.
Advertisement
وحصلت هذه الدراحة على العديد من الوضعيات للتحكم بها أثناء التنقل، وضعية (توفير الطاقة في الرحلات الطويلة)، وضعية sport، ووضعية sport plus، ووضعية Race التي يمكن استعمالها للتنقل بأقصى سرعة للدراجة.
ويوجد على مقود الدراجة شاشة بمقاس 5.5 بوصة تعرض على السائق وضعيات التحكم، وعداد السرعة، وشحن البطارية، ومعلومات حول المكالمات والرسائل الواردة إلى هاتفه، وغيرها من المعلومات.
كما حصل راكب هذه الدراجة على خوذة الواقع الافتراضي Mercedes-AMG F1 Team Smart eBike Helmet التي تتصل مع الدراجة عبر تقنية Bluetooth، وتظهر له العديد من البيانات المهمة أثناء التنقل، ويمكن من خلال هذه الخوذة التحكم بمستويات أضواء الدراجة، كما جهزت الخوذة بميزة "اكتشاف السقوط"، ففي حال التعرض الراكب لسقوط قوي تقوم تلقائيا بإرسال رسالة طوارئ إلى جهات كان المستخدم قد حددها مسبقا.
وستباع الدراجة الجديدة بسعر 4000 دولار تقريبا، أما الخوذة الخاصة بها ستكون بسعر 400 دولار. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
12:06 | 2025-02-24
24/02/2025 12:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
14:30 | 2025-02-24
24/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
15:51 | 2025-02-24
24/02/2025 03:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
13:30 | 2025-02-24
24/02/2025 01:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف عدد المشاركين بتشييع نصرالله.. ما حقيقة رقم الـ1.4 مليون؟
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف عدد المشاركين بتشييع نصرالله.. ما حقيقة رقم الـ1.4 مليون؟
11:15 | 2025-02-24
24/02/2025 11:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:20 | 2025-02-25
فقد توازنه فجأة.. روبوت يفلت من السيطرة في مهرجان صيني (فيديو)
00:10 | 2025-02-25
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
00:02 | 2025-02-25
آبل تدعم هواتفها بميزة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي
23:00 | 2025-02-24
من إنستغرام.. طريقة مبتكرة لصناع المحتوى لجني الأموال
16:01 | 2025-02-24
تسريبات جديدة تكشف عن هاتف سامسونغ ثلاثي الطي "Galaxy G Fold"
14:00 | 2025-02-24
لكل مستخدمي "واتساب".. استعدوا لهذه الميزة قريبًا!
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لوقائع جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لوقائع جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة
04:22 | 2025-02-25
25/02/2025 12:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
00:10 | 2025-02-25
25/02/2025 12:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
23:37 | 2025-02-24
25/02/2025 12:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24