أثارت حادثة غريبة خلال مهرجان في الصين جدلا كبيرا حول سلامة الروبوتات المتقدمة، بعد أن ظهر روبوت شبيه بالإنسان وهو يتحرك بشكل غير متوقع، ما أثار صدمة الحاضرين.



وانتشر مقطع فيديو يوثق اللحظة بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تدخل أفراد الأمن على الفور للسيطرة على الروبوت ومنع أي خطر محتمل، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الأمر مجرد عطل تقني أم بداية لسلوك غير متوقع من الذكاء الاصطناعي.



وبدأ الفيديو بلقطات تظهر الروبوت، الذي كان يؤدي عرضا ضمن عروض المهرجان، وهو يتجه نحو الحشد قبل أن يتوقف للحظات وكأنه يركز على المتفرجين، ثم يفقد توازنه فجأة. وبينما أصيب الحاضرون بالذهول، اندفع الروبوت نحو الحاجز قبل أن يتمكن الحراس من تثبيته سريعا، ما حال دون وقوع إصابات.

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وأثارت الحادثة انقساما في الآراء بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنها مجرد تعثر غير مقصود، بينما اعتبر آخرون أن الحركة المفاجئة قد تكون مؤشرا على عطل ميكانيكي.



وفي المقابل، ذهب البعض إلى التكهن بأن الذكاء الاصطناعي قد يكون في طريقه نحو سلوك غير متوقع، مستحضرين سيناريوهات من أفلام الخيال العلمي حول تمرد الروبوتات.



وأعاد الإعلامي جو روغان نشر الفيديو معلقا: "تصرف الروبوت بطريقة مخيفة. لا يعجبني هذا على الإطلاق"، ما أدى إلى موجة من النقاش حول مدى تطور الذكاء الاصطناعي وإمكانية خروجه عن السيطرة.



وأعادت الحادثة تسليط الضوء على قضية مهمة في عالم الروبوتات، وهي كيفية تعامل هذه الآلات مع الأعطال غير المتوقعة. إذ تم تصميم الروبوتات للحفاظ على التوازن والاستقرار، لكن فقدان التحكم المفاجئ قد يبدو للمتفرجين وكأنه تصرف عدواني.



كما تثير هذه التطورات تساؤلات أعمق حول العلاقة بين البشر والروبوتات، خاصة أن هذه الأجهزة صممت لمحاكاة السلوك البشري، ما يجعل أي حركة غير متوقعة تبدو مقلقة. ومع استمرار دمج الروبوتات في الحياة اليومية، يصبح من الضروري وضع بروتوكولات أمان صارمة لضمان التفاعل الآمن معها.



ورغم المخاوف، لا تزال العروض القائمة على الذكاء الاصطناعي تبهر الجماهير، فقد قدمت مجموعة من الروبوتات الشبيهة بالإنسان مؤخرا عروضا راقصة في مهرجان الربيع الصيني، وأظهرت دقة وتوازنا استثنائيين. كما كشفت شركة Unitree عن روبوتها G1 وهو يؤدي حركات معقدة متفاديا العقبات، ما يعكس تقدما كبيرا في خفة الحركة الروبوتية.



وأكدت السلطات الصينية أن الروبوت المتسبب في الحادث اجتاز اختبارات الأداء دون مشاكل سابقة، وأنه سيتم دراسة الحادث لتحسين معايير الأمان مستقبلا.



ويرى الخبراء أن السلامة في استخدام الروبوتات لا تتوقف فقط على التكنولوجيا، بل تمتد أيضا إلى وعي المجتمع بكيفية التعامل مع هذه الأجهزة والتفاعل معها بمسؤولية. (روسيا اليوم) وأثارت الحادثة انقساما في الآراء بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنها مجرد تعثر غير مقصود، بينما اعتبر آخرون أن الحركة المفاجئة قد تكون مؤشرا على عطل ميكانيكي.وفي المقابل، ذهب البعض إلى التكهن بأن الذكاء الاصطناعي قد يكون في طريقه نحو سلوك غير متوقع، مستحضرين سيناريوهات من أفلام الخيال العلمي حول تمرد الروبوتات.وأعاد الإعلامي جو روغان نشر الفيديو معلقا: "تصرف الروبوت بطريقة مخيفة. لا يعجبني هذا على الإطلاق"، ما أدى إلى موجة من النقاش حول مدى تطور الذكاء الاصطناعي وإمكانية خروجه عن السيطرة.وأعادت الحادثة تسليط الضوء على قضية مهمة في عالم الروبوتات، وهي كيفية تعامل هذه الآلات مع الأعطال غير المتوقعة. إذ تم تصميم الروبوتات للحفاظ على التوازن والاستقرار، لكن فقدان التحكم المفاجئ قد يبدو للمتفرجين وكأنه تصرف عدواني.كما تثير هذه التطورات تساؤلات أعمق حول العلاقة بين البشر والروبوتات، خاصة أن هذه الأجهزة صممت لمحاكاة السلوك البشري، ما يجعل أي حركة غير متوقعة تبدو مقلقة. ومع استمرار دمج الروبوتات في الحياة اليومية، يصبح من الضروري وضع بروتوكولات أمان صارمة لضمان التفاعل الآمن معها.ورغم المخاوف، لا تزال العروض القائمة على الذكاء الاصطناعي تبهر الجماهير، فقد قدمت مجموعة من الروبوتات الشبيهة بالإنسان مؤخرا عروضا راقصة في مهرجان الربيع الصيني، وأظهرت دقة وتوازنا استثنائيين. كما كشفت شركة Unitree عن روبوتها G1 وهو يؤدي حركات معقدة متفاديا العقبات، ما يعكس تقدما كبيرا في خفة الحركة الروبوتية.وأكدت السلطات الصينية أن الروبوت المتسبب في الحادث اجتاز اختبارات الأداء دون مشاكل سابقة، وأنه سيتم دراسة الحادث لتحسين معايير الأمان مستقبلا.ويرى الخبراء أن السلامة في استخدام الروبوتات لا تتوقف فقط على التكنولوجيا، بل تمتد أيضا إلى وعي المجتمع بكيفية التعامل مع هذه الأجهزة والتفاعل معها بمسؤولية. (روسيا اليوم)