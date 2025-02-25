غوغل تكشف عن تكلفة استخدام نموذج Veo 2 لتوليد الفيديو

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أعلنت غوغل رسميًا تكلفة استخدام نموذج توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي Veo 2 بعد إعلانه أول مرة في كانون الأول الماضي، وفقًا لصفحة التسعير الرسمية الصادرة عن الشركة. وحددت الشركة سعرًا قدره 50 سنتًا لكل ثانية من الفيديو المُنتج.ويتيح نموذج Veo 2 حاليًا إنشاء مقاطع تصل مدتها إلى دقيقتين بجودة تصل إلى 4K، وهو تطور كبير مقارنةً بنموذج Sora من OpenAI الذي يقتصر على مقاطع مدتها 20 ثانية بدقة قدرها 1080 بكسلًا.وتبقى المقارنة بين النموذجين من ناحية التسعير غير مباشرة، إذ يعتمد نموذج Sora على نموذج اشتراك، ويتيح الاشتراك الاحترافي ChatGPT Pro البالغ سعره 200 دولار شهريًا إمكانية إنشاء 500 مقطع فيديو شهريًا، في حين يتيح اشتراك Plus نحو 50 فيديو فقط مع تقييد الجودة بـ 720 بكسلًا، والطول بـ 5 ثوانٍ. أما مستخدمو Veo 2، فيدفعون وفقًا لحاجتهم فقط، دون اشتراك شهري.وتفوق تكلفة إنتاج المقاطع والأفلام الاحترافية سعر المقاطع المُنتجة عبر نموذج Veo بنحو كبير، لكن النموذج لا يستهدف هذا المجال حاليًا.وبدلًا من ذلك، بدأت غوغل اختبار Veo 2 لتوليد خلفيات سريعة لمقاطع الفيديو القصيرة Shorts في يوتيوب عبر ميزة Dream Screen.ويُتوقع أن تؤثر نماذج توليد الفيديو مثل Veo 2 و Sora في سوق اللقطات المُخزّنة (Stock Footage)، إذ يمكن أن تصل تكلفة المقاطع العالية الجودة إلى أضعاف سعر الفيديو المُنتج باستخدام نموذج غوغل أو OpenAI، لكن يُحسب للمقاطع الجاهزة أنها غالبًا ما تكون خالية من العيوب البصرية أو التشوهات الغريبة.