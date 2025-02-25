Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تغريم تليغرام 1 مليون دولار فى استراليا.. اليكم السبب

Lebanon 24
25-02-2025 | 15:11
A-
A+


Doc-P-1325774-638761186083320485.jpeg
Doc-P-1325774-638761186083320485.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فرضت هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا غرامة قدرها مليون دولار أسترالي (640 ألف دولار أمريكي) على منصة الرسائل تيليجرام بسبب تأخرها في الرد على أسئلة حول التدابير التي اتخذها التطبيق لمنع انتشار إساءة معاملة الأطفال والمواد المتطرفة العنيفة.
Advertisement

وطلبت لجنة السلامة الإلكترونية في اذار 2024 ردودًا من منصات التواصل الاجتماعي YouTube وX وFacebook وTelegram وReddit، وألقت باللوم عليهم لعدم بذلهم ما يكفي لمنع المتطرفين من استخدام ميزات البث المباشر والخوارزميات وأنظمة التوصية لتجنيد المستخدمين.

وطُلب من تيليغرام وريديت معرفة الخطوات التي يتخذانها لمكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على خدماتهما ، وكان عليهما الرد بحلول شهر مايو لكن تيليجرام قدمت ردها في أكتوبر.

وقالت جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في بيان: "الشفافية في الوقت المناسب ليست مطلبًا طوعيًا في أستراليا، وهذا الإجراء يعزز أهمية امتثال جميع الشركات للقانون الأسترالى،  وقالت جرانت إن تأخير تيليجرام في تقديم المعلومات أعاق تنفيذ تدابير السلامة عبر الإنترنت.

وقالو شركة تيليغرام إنها استجابت بشكل كامل لجميع أسئلة eSafety العام الماضي، دون وجود أي مشكلات عالقة.
(اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2025-02-25
08:12 | 2025-02-25
06:47 | 2025-02-25
03:20 | 2025-02-25
01:32 | 2025-02-25
00:10 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24