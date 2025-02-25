تغريم تليغرام 1 مليون دولار فى استراليا.. اليكم السبب

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فرضت هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا غرامة قدرها مليون دولار أسترالي (640 ألف دولار أمريكي) على منصة الرسائل تيليجرام بسبب تأخرها في الرد على أسئلة حول التدابير التي اتخذها التطبيق لمنع انتشار إساءة معاملة الأطفال والمواد المتطرفة العنيفة.وطلبت لجنة السلامة الإلكترونية في اذار 2024 ردودًا من منصات التواصل الاجتماعي YouTube وX وFacebook وTelegram وReddit، وألقت باللوم عليهم لعدم بذلهم ما يكفي لمنع المتطرفين من استخدام ميزات البث المباشر والخوارزميات وأنظمة التوصية لتجنيد المستخدمين.وطُلب من تيليغرام وريديت معرفة الخطوات التي يتخذانها لمكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على خدماتهما ، وكان عليهما الرد بحلول شهر مايو لكن تيليجرام قدمت ردها في أكتوبر.وقالت جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في بيان: "الشفافية في الوقت المناسب ليست مطلبًا طوعيًا في أستراليا، وهذا الإجراء يعزز أهمية امتثال جميع الشركات للقانون الأسترالى، وقالت جرانت إن تأخير تيليجرام في تقديم المعلومات أعاق تنفيذ تدابير السلامة عبر الإنترنت.وقالو شركة تيليغرام إنها استجابت بشكل كامل لجميع أسئلة eSafety العام الماضي، دون وجود أي مشكلات عالقة.(اليوم السابع)