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تكنولوجيا وعلوم
هواتف آبل تربط كلمة "عنصري" بترامب
Lebanon 24
26-02-2025
|
04:27
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تعتزم شركة "آبل" الأميركية إصلاح خلل في وظيفة "الإملاء" على هواتف "آيفون"، والذي يجعل كلمة "عنصري" تظهر على أنه ترامب.
ونقلت المجلة عن ممثل شركة أبل قوله "نحن على علم بوجود مشكلة في نموذج التعرف على الكلام الذي يدعم ميزة الإملاء، وسنصحح الخطأ اليوم".
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وبحسب المجلة، اكتشف المستخدمون في وقت سابق أنه إذا قاموا بإملاء كلمة "عنصري" على هواتف آيفون الخاصة بهم، فسيتم عرض اسم "ترامب" لفترة قصيرة. وتزعم الشركة أيضا أن ميزة التعرف على الكلام يمكنها عرض الكلمات المتطابقة صوتيا بشكل مؤقت قبل الانتقال إلى الخيار الصحيح، حسبما أوردته مجلة "فاريتي". (روسيا اليوم)
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